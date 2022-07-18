QNB Finansbank ve 2 Bankadan Açıklama Geldi! Sıkıntı Yaşayan Vatandaş Başvuru Yaparak 40.000 TL Alacak

Bankalar üzerinden nakit kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada Finansbank ve diğer iki banka tarafından ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere hızlı bir şekilde onay verileceği açıklandı. QNB Finansbank tarafından başlatılan bu kampanya, Akbank ve Yapı Kredi Bankası dahil olarak 40000 TL kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.

QNB Finansbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda 5 dakika içerisinde sonuçlarını vererek, kredi onayından faydalanabileceklerdir. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumda, işlemlerinizi gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi kullanabilir ve onaylanan bu kredi tutarını, hemen 36 ay vadeli olarak hesabınıza yatırabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun bakması durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirecek banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizde 3 dakika içerisinde SMS ile başvuru yaparak kullanabilirsiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca mobil uygulamadan da 40.000 TL kredi alabileceklerdir.

AKBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisine başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredi puanınızın 1200 ün üzerinde olması gerekmektedir. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirecek ve nakit kredi onayından faydalanabileceklerdir.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaramızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.