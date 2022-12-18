Yapı Kredi Bankası Müşterisi Olan Kişilere, Kefilsiz, Belgesiz, Anında 30.000 TL Ödüyor!

Son zamanlarda özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri halinde uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve onaylanan kredi, kasaplara yatırarak da aynı gün içinde kullandıracaktır. 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu kredilerde de uygun faizlerle kredi ödemeleri, sizlere sunulacaktır.

30000 TL, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya bankanın mobil uygulamasını kullanmanız durumunda internet bankacılığı aracılığı ile birlikte kredi başvurusu yaparak, 30000 TL ödemeye gelir belgesiz olarak alabilirsiniz. Bankalarda daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan kişiler ve kredi kartı kullanıp ödemelerini herhangibir sıkıntısız bir şekilde yapan kişiler kredi puanı yüksek olması durumunda bu bankadan daha yüksek limitlerde kredi kullanabilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinize aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemesi verebilmeleri için sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama gerçekleştirilecek ve onay bulunması durumunda sizlere kısa mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı algınız hakkında bilgiler gönderilecektir.