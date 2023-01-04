Son dakika... Acil ihtiyacınız için TC Kimlik Numarası Üzerinden Ödemeler Nakit Olarak Yapılacak! ATM'den Çekilecek

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kimlik numaraları üzerinden kredi imkanı sağlayacak olan Akbank ve Denizbank, yapmış olduğu kampanyada vatandaşlara 50000 TL gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Akbank ve Denizbank, son zamanlarda ve özellikle de 2022 yılında emekli olan kişileriyle birlikte bireysel müşterilere ihtiyaç kredisi dağıtmaya devam ediyor.

2023 yılı itibariyle başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara, Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirilirken, 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturularak işlem yapılmaktadır.

NAKİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapmak ise oldukça basit birkaç işlemden oluşuyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredi işlemlerini gerçekleştiriyor.

2023 yılında ocak ayı itibariyle verilecek olan 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara, Akbank ve Denizbank'ın resmi internet sitesine girerek kredi detayları hakkında bilgiler alabilir ve faiz oranlarını öğrenebilir.

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda banka müşterisi hesabı üzerinden internet şifresi oluşturabilirler ve bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden de kredi alabilirler. Akbank ve Denizbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz.