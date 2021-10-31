Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar Dikkat, Banka Duyurdu: Başvuru Yaparak Nakit Verilecek. Acil paraya ihtiyacı olan kişilere 50.000 TL'ye kadar kampanya yapan Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyurdu bu kampanya ile birlikte müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu.

Yapı Kredi Bankası son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile tüm Kredi ihtiyacı olan kişilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan kredilerinde istedikleri zaman kullanabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada özellikle 50.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi onayı verecek ve verilecek olan bu krediler dede banka kendine özel müşterilere düşük faizli olarak Kredi kullandırımı yapacak.

Yapı Kredi bankası'ndan kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Özellikle Banka hesabı olan müşteriler banka hesapları üzerinden alacakların Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması internet şifresi ile birlikte Kredi başvurusunu mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman 7gün 24saat online olarak yapabilecektir. Banka hesabı olan müşteriler bu şekilde yapmış oldukları kredi başvurusu sonrasında düşük faizli ve masrafsız olarak kredilerine banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman hesabı aktararak kullanabilecektir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden hesabı olan ve SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler de Cep telefonlarından mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da 4411 numarasına gönderin.

15 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve kredi onayı almanız durumunda sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı sunulacaktır. Onaylanan kredi'nin ve en yakın Yapı Kredi Bankası şubesinden veya bankanın ATM'si üzerinden kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar kredi verirken ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme imkanı müşterilere sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapmak istiyorsanız yanınızda kimliğinizin ve gelir belgesinin olması gerekmekte ve Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız başvuru formunu da eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.