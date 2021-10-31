Denizbank 10.000 TL Öğrenci Kredisi Başlattı, Sadece 27 Yaşına Kadar Olan Öğrenciler Alacak. Denizbank üzerinden yapılan son dakika kampanyasından bu sefer sevindiren haber öğrenciler için geldi. Öğrenci olan kişilere 10.000 TL'ye kadar kampanya başlatan Denizbank banka kredi notu uygun olan öğrenci olan kişilere gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullandıracak.

Kredi kullanacak olan kişilerin daha önceden bankalardan kredi kartı veya Kredi kullanmış olmaları durumunda ve Bu kullanmış oldukları Kredi ürünlerinde düzenli olarak ödemiş olmaları durumunda oluşan kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Öğrenci olan kişiler banka şubelerine gitmeden bile kredi başvurusunu oturdukları yerden kendi cep telefonları üzerinden istedikleri zaman yapabilecek.

Öğrenci olan kişiler için başlatılan bu Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde sonuç verecektir.

Denizbank öğrenci kredisi 10.000 TL başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için fener ilk ihtiyaç kredisi başvuru yöntemlerinden bir tanesi SMS ile kredi başvuru yöntemidir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak ne kadar kredi onayı aldığınızı gösterecektir. Cep telefonunuzdan atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi sonucu onaylı olan kişiler en yakın banka şubelerine giderek kredilerini kullanabilir.

SMS harici nasıl kredi başvurusu yapılır?

Cep telefonunuzdan SMS harici kredi başvurusu yapmak istiyorsanız internet sitesine girerek banka'dan internet bankacılığı kredisi kullanabilir veya yine internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman bankalardan kredi kullanabilir. İnternet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız Denizbank hesabınızın olması ve DenizBank'ın mobil uygulama için internet şifresini almanız gerekmektedir.

Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan Kredi kadar olduğu hakkında bilgiler verilecektir.

İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman 36 ay vadeye kadar 10.000 TL kredi kullanabilir ve bu krediyi düzenli ödeme yaparsanız daha sonraki aylarda daha yüksekliklerde de kredi alabilirsiniz.