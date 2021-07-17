Yapı Kredi Bankası ev hanımlarına online kredi imkanı sağlıyor, Başvuru Ekranı açık, 36 ay vadeli kredi onayı alın. Yapı kredi bankası üzerinden ev hanımları kredi alabilecekler. Başvuru yapacak olan ev hanımları, düzenli bir puanı olması durumunda online olarak, yapı kredi bankası mobil uygulaması üzerinden kredi alabileceklerdir. Ev hanımı olup paraya ihtiyacı olan kişilere Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi verilmektedir. Sizlere yazımızda ev hanımlarına kredi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan ev hanımları belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini vereceğimiz yöntemler kullanabilirler. Yapı Kredi Bankası özellikle kendi müşterilerine sürekli olarak kredi kampanyası yapan bankalardan birisidir.

Sizlerde eğer bu banka üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız ve ev hanımı olmanız durumunda bazı politikalara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bu politikalardan birincisi kredi notunuz olacaktır. Daha önce bir bankadan kredi veya kredi kartı kullandıysanız ve bu ödemeleri düzenli yaptıysanız sizlere banka kredi verecektir. Kredi notu en az 1200 ve üzerinde olan müşteriler Yapı Kredi Bankası üzerinden Online olarak Kredi başvurusunda bulunabilirler.

Yapı Kredi Bankası ev hanımlarına kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bu krediyi kullanabilmeniz için bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Online olarak verilecek bu krediler de banka kendi müşterilerine kredi imkanı sağlar. Yapı Kredi Bankası hesabınız üzerinden alacağınız bir internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurunuzu online olarak Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Banka 50.000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.

Eğer daha önceden bu bankadan bir kredi kullandıysanız bu kredi limiti 100.000 TL'ye kadar yükselebilir. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vade yapabilir ve ilk taksit ödemenizde de 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden yaptığınız Kredi başvurusunda onay olmanız durumunda banka şubelerine gitmeden hafta sonu olsa bile kredinize hemen hesabı atacaksınız. Kredi başvurusu onaylanan kişiler kendi kredi notuna göre faiz oranları ile birlikte kredilerini kullanabilirler.

Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden eğer internet bankacılığı ile onay alamadıysanız SMS kredi başvurusu sistemine girerek buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmanız için cep telefonunuzdan bir mesaj atmanız gerekecektir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler cep telefonunu mesaj kısmını girdikten sonra bireysel yazıp boşluk bırakıp TC. kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp ve aylık gelir yazarak 44 11 numarasına göndermeniz gerekiyor. SMS ile kredi başvurusu onayı alan kişiler bu kredilerini banka şubelerinden kullanmak isterlerse banka bu kişilerden sigorta isteyecektir. Ama eğer onaylı kredinizi internet bankacılığı üzerinden kullanmak istiyorsanız ve krediyi ödeyebilecek güçte olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunu tekrardan yaparak SMS kredi ile onaylanan tutarı anında kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ev hanımlarına ayrıca World özellikli kredi kartı imkanı da sağlamaktadır. Bankadan kredi kullanan kişiler ayrıca bankadan kredi kartında kullanarak nakit ihtiyaçlarını bu şekilde de halledebilirler.