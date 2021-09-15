Yapı Kredi Bankası Bombayı Patlattı! 250.000 TL Kredi Verilecek, Limitler Yükseldi

Yapı Kredi Bankası bombayı patlattı. 250 bin TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere Kredi imkanı sağlayacak. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde limitleri 250 bin TL'ye kadar yükseltti. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bu duyuru ile birlikte banka üzerinden kredi kampanyasına katılmak isteyenler belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek onaylanan tutar kadar kredilerini istedikleri zaman isterlerse banka şubesinden isterlerse de internet bankacılığı üzerinden kullanabilecekler.

250 bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde Yapı Kredi Bankası belirtilen şartlara uygun olan müşterilere hızlı bir şekilde sonuç verecek. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 250 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişiler Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına uygun olup olmadığını sorgulayabilir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi vereceğim müşterilerden Kredi notuna bakarak onay verecek ve bu Kredi notu en az 1300 ve üzerinde olmasını isteyecek. Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ayrıca bankanın kredi politikalarından olan banka kredi siciline uygun olması durumunda onay alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası belirtilen bu şartlara uygun olan müşterilere sms ile ve internet üzerinden başvuru yaptırdığı gibi ayrıca kendi banka şubesinden de hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlayacaktır.

Yapı Kredi bankası'ndan 250.000tl yüksek limitli kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 250 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabiliyorsunuz. 250 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun ise Cep telefonlarından mesaj atarak sms kredi başvurusunda bulunabilir. Yapı Kredi Bankası 250 bin TL'ye kadar SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere 4411 numaralarını atacakları mesaj sonrasında değerlendirme yapacaklardır. 4411 numarasına aralarda boşluk bırakacak şekilde bireysel t.c. kimlik ve aylık gelirinizi yazarak gönderebilirsiniz. 5 dakika içerisinde banka üzerinden hızlı bir şekilde otomatik olarak sizlere kredi onayı verilecek onaylanan tutarda hemen banka hesabınıza aktarılacaktır.