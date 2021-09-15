Akbank Faiz Oranlarını Düşürdü, Hemen Onaylı Kredi Veriyor, Son Dakika Banka Kendisi Açıkladı!

Akbank kampanya yapmaya doymuyor. İhtiyaç olan kişilere verdikleri Akbank direkt kredisinde son dakika olarak yeni faizlerle kredi imkanı sağlıyor. Üstelik kredi limitlerini de yükseltiyor. Akbank yaptığı bu kampanya ile hemen kredi onayı vereceğini de duyurdu... Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişiler, hangi ihtiyaçları varsa, o ihtiyaca göre kredi alabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi kullanarak yüksek limitli kredi onayı alacak olan kişiler, dilerse diğer bankalardaki borçlarını da kapatarak kredi kullanabilirler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, tüm ihtiyaçlarınıza özel olarak kredi alabileceksiniz. Üstelik sadece SMS atarak hemen onay alınıyor.

SMS ile Hemen Onay Alın...

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek, buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı hemen görebilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde yaptığınız kredi başvurusu anında sonuçlanacak ve sonuca göre sizlere 5 dakikada sonuç limitli olarak söylenecektir. Akbank SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda, sizlere sonucu hemen verir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, ayrıca SMS ile onay dışında bankanın belirlediği Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da kredi alabileceklerdir.

Akbank Direkt Kredisi...

Akbank Direkt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, Akbank hesabı olması durumunda bankanın internet bankacılığı şifresini alması gerekiyor. Bu şekilde Akbank Direkt uygulamasına girebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden onay aldığınız kredi hemen hesaba yatar...