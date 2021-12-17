Yapı Kredi Bankası Başvuru Yapanlara 50.000 TL Nakit Ödemesi Yapacak, Başvuru ve Kampanya Detayları…

Yapı Kredi Bankası başvuru yapan kişilere 50 bin TL tutarında kredi ödemesi yapacak. Başvuru ve kampanya ile ilgili detaylar belli oldu. Uygulamaya koyulacak olan bu krediden hemen faydalanılabilecek. Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

Yapı Kredi Bankası’ndan işlem yaptıran kişilere, kredi başvurusu için yeni haber var. Son dakika kampanyası olarak duyuran banka uygun faiz oranları ile krediyi isteyenlere kullandıracak. Uygun faiz oranlarının uygulandığı kampanya da tutar 50 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar üzerinden onay alan kişilerin başka bankalarda kredi borçları var ise bu borçları kapatmak için kullanabilecek. Uygun faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler, kampanyaya katılmadan önce bankanın belirlemiş olduğu politikaları benimsemeleri gerekiyor. Zira başvuru yapan kişilere verilecek krediler bu politikalara göre belirleniyor.

Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar

Kredi almak isteyen kişiler, TC kimlik numarası ile sorgulama gerçekleştikten sonra Yapı Kredi Bankası konu ile ilgili sonucu ilgili kişilere bildireceğini açıkladı. Kredi notu 1200 ve üzeri olan kişilerden, banka ile ilgili geçmiş performanslarında her hangi bir sıkıntısı olmayanlar onay alabilecek. Alınan onay sonucunda en yakın şubeye gidilerek bu kredi hemen kullanabilecek.

Yapı Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi bankası tarafından uygulamaya koyulan 50 bin TL lik kredi başvurusuna SMS yolu ile başvuru yapılabilir. SMS yöntemi ile başvuru yapmak isteyenler, TC Kimlik numarası ve aylık gelir belgesi yazarak 4411 e mesaj atmaları durumunda, banka tarafından kısa sürede dönüş yapılır. Onay mesajını alan kişiler aylık gelir belgesi ve kimlik belgesi ile en yakın banka şubelerine gidebilirler. Bireysel TC kimlik numarası ve aylık gelir belgesi ibraz edilerek size tanımlanmış olan krediyi hemen kullanabilirsiniz.

Onay alınmış olan 50 bin TL lik krediyi, Yapı Kredi Bankası ilgili kişilerin hesaplarına aktarır. 36 vadeli uygun faizli kredinin ilk ödemesi 3 ay ertelemeli olarak gerçekleştirilebilir.