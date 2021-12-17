QNB Finansbank’dan Son Dakika Haberi, Bugün Başvuru Yapan Herkese 20 bin TL Verilecek…

QNB Finansbank’dan gelen son habere göre bugün başvuru yapan herkesin hesabına 20 bin TL yatacak. Gelen bilgilere göre yeni bir kampanya başlatan QNB bank yapmış olduğu duyuruda başvuru yapan kişilerin hesabına 20 bin TL para yatıracağını belirtti. Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

QNB Finansbank uygulamaya koyduğu kampanya ile banka üzerinden kredi almak isteyenlere 20 bin TL ödeme yapacak. Bankada hesabı bulunan kişilere 5 dakika gibi kısa sürede kredi imkânı sunularak tutar hesaba aktarılacak. Bankada hesabı olmayanlar için de kredi imkânı mevcut. Banka üzerinden uygun faiz oranları ile kredi ödemesi yapılacak. SMS ile başvuru imkânı sunan banka, bunun yanı sıra şubelere uğramadan internet üzerinden de başvuru yapabilecek. Bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarını yerine getiren kişilerden, acil nakit ihtiyacı hissedenlere kredi imkânı sunuyor. Başvuru halinde kişilere 20 bin TL tutarında kredi verilecek. Bankadan gelen duyuruya göre kredi oranları ve kredi politikalarındaki detaylar belli oldu…

QNB Finansbank’ın uygulayacağı Kredi Politikaları

Ülkemizde hizmet veren özel bankalar arasında bulunan ve en çok kredi başvurusu yapılan banların içerisinde yer alan QNB Finansbank, kişilere hızlı ve anında kredi kullandırabilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin banka kredi politikalarına uygun olması halinde 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarında ilk konu banka kredi notu olarak yer alır. Kredi notu en az 1200 ve üzeri olması gerekir. Durumu uygun olan kişiler, bu kredilerden faydalanmak için diğer banka kredi ve kredi kartı ödemelerini zamanında ödemiş olması gerekir.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank’ın uygulamaya koyduğu 20.000 TL'ye kadar kredi alabilme imkânı mevcut. Bankaya kredi başvurusu yapmak için SMS sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabilecek. Başvuru için TC KİMLİK numarası yazılarak 5030 a gönderilmesi yeterlidir. Başvurunun ardından kısa sürede sonuç sizlere iletilir. Başvuru yaparak onay alınmış olan kredi hemen hesaba aktırılır. Banka hesabı olmayanlar, onaylı krediyi bankanın şubelerine giderek kullanabilirler.