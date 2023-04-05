Yapı Kredi Bankası bankamatik kartı kullanan kişiler için önemli duyuru paylaştı, hesaba ödeme olacak

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri gerçekleştireceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler vereceğini ve bu kredileri banka hesaplarına yatırarak kullandıracağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirdiği yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemleriniz hemen hızlı bir şekilde gelecektir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi puanı uygun olan vatandaşlar SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak için 44-11 numarasına bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra göndermeniz halinde sizlere bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız için hızlı bir şekilde sonuç verilecek olan kredi kampanyasına başvurunuz alınacaktır.

Yapı Kredi Bankası 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında bireysel kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme verirken nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde yapacak ve kredileri de hesaplarına bu şekilde hemen aynı gün içinde kullanmanıza da olanak sağlayacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka müşterileri olmaları durumunda şartlara uygun olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verecek ve aynı zamanda kendi banka hesapları üzerinden de kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin Yapı Kredi mobil uygulaması üzerinden de onaylı kredileri hemen hesaplara yatırılacaktır.