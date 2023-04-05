73.000 TL PTT üzerinden emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar dikkat! Başvuru başladı

PTT başlatmış olduğu yeni bireysel tüketici kredisinde emekli olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vereceğini açıkladı. PTT üzerinden başlatılan ve bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere verilen bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişilerin 75 bin TL'ye kadar almış oldukları kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde ödeme verileceği açıklandı. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak için faiz oranları ile birlikte de bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

PTT 73.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için başlatmış olduğu Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan ve kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi verecek ve bankalar hızlı bir şekilde bu kredileri emekli olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda banka hesaplarına yatırarak kullanmalarına olanak sağlayacaktır.

PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız PTT şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi aynı zamanda PTT şubelerine gitmeden de bireysel tüketici kredisi başvurularında bulunmanız mümkün olmaktadır. PTT üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka müşterileri olmaları halinde bireysel tüketici kredisi kampanyalarına katılarak 73.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek ve başvuru yaptıktan hemen sonra 24 ay vadeli bu kredileri kendi hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. PTT üzerinden emekli kredisi kullanmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. PTT yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı göndermeniz halinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.