SGK Duyuru Yaptı! 864 TL Ödeme Yapılacak

Devlet tarafından verilen nakit para destekleri, ihtiyaç sahibi ailelere verilmeye devam ediyor. Özellikle 65 yaş üzerinde olan ve emekli olmayan kişiler içinde devlet tarafından nakit destek ve maaşlar verilmektedir. Başvuru şartlarına sahip olan kişiler, kendi ikametgah adresindeki, Sosyal Yardımlaşma vakıflarına giderek buradan 864 TL için başvuru yapabilirler.

Hayatı boyunca SGK’lı olarak çalışan kişiler, belirli prim günleri sonrasında emekli olabiliyorlar. Emekli maaşı alarak kalan ömürlerini rahat bir şekilde geçirmeye başlıyorlar. 65 yaş üzerinde olan ve gerekli şartları sağlayamadığı için emekli olamayan kişilere devlet 65 yaş üstü olması durumunda 864 TL maaş alabileceklerdir. 65 yaş üzerinde olan kişilerin engellilik durumu varsa bu maaş limiti artacaktır. Sosyal Yardımlaşma tarafından ödenecek olan bu yardım destekleri ile birlikte sizlerde yardım başvurusunu bu kurumlara yapabileceksiniz.

E-Devletten Başvuru Yapılabiliyor

E-Devlet üzerinden bu yardım desteği için başvuru yapabilirsiniz. Başvurular Sosyal Yardımlaşma kurumu tarafından değerlendirilecektir. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen bu parayı alabilmeniz için 65 yaş üstü olmanız yeterlidir. Yaşlılık maaşları aylık olarak devlet tarafından ödenmektedir. Maaşı almak için sigortalı durumunuzun olmaması gerekiyor. Maaş aldıktan sonra eğer bir iş yerinde sigortalı olarak çalışırsanız, maaş iptal olacaktır. 864 TL başvuru yapmak isteyenlerin TC vatandaşı olması şartı da vardır.

65 yaşından büyük olan ve bu yaşına kadar emekli olamayan kişiler için devlet tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. 65 yaşından sonra başvuru yapacağınız bu aylığa, SSK ve Bağkur primleri olmayan, muhtaç durumda olan kişiler için verilen bir yardım parasıdır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

65 yaş aylığı başvurusu yapmak için, Sosyal Yardımlaşma vakfına gitmeniz gerekiyor. Size yakın olan il veya ilçe belediyelerde veya kaymakamlık binalarında bu işlemleri yapabileceksiniz. 65 yaş aylığı başvurusu yaptıktan sonra, değerlendirmeye girecek ve araştırma sonrasında destek verilecektir. 65 yaş aylığı alan kişiler ayrıca muhtaç durumda olmaları durumunda devletten desteklerde alabileceklerdir. Destek için gıda yardımı, kömür yardımı, para yardımı, giyim yardımı ve eşya yardımı yapılmaktadır.

