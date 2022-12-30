Yapı Kredi Bankası 8 gün içinde işlem yapmanızı istiyor! Banka 88.000 TL'ye kadar ödeme yapacak

Yapı Kredi Bankası, yeni kampanyasında kendi banka müşterilerine öncelik tanıyarak, 88000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullandıracağını açıkladı. 8 gün çenesinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara internet üzerinden cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubeleri üzerinden kredi ödemeleri verilecek. 2022 yılı ve 2023 Yılı İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, 88000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi vermektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması, durumunda işlemlerini kolay bir şekilde kritik olarak kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olması durumunda vatandaşlara ödenecek olan 88000 TL kredi 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilmektedir. başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

SMS KREDİ

Bankanın en çok tercih edilen kredi kampanyalarından birtanesi SMS Kredi kampanyası oluyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 88000 TL kredi odeme s alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleşti vaktidir.