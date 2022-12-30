Emekli maaşını bankamatikten alanlar 20 bin TL daha fazla nakit alacak! Bankadan açıklama geldi

Emekli maaşını bankamatik üzerinden alan vatandaşlar için verilecek olan 20000 TL nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 20000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsanız, emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden öncelikli olarak bir başvuru yapmanız isteniyor. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar, 20000 TL nakit kredi ödemesi almaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmektedir.

2022 yılı bittikten sonra 2023 yılını itibariyle de ocak ayı ile birlikte bankalar düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşlarını almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilir.

BAŞVURU

Başvuru için en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz gibi başvurularınızı artık banka şubelerine gitmeden de kolay bir şekilde internet üzerinden yapmanız mümkün oluyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları duyuru sonrasında kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştiriyor.

EMEKLİYE ÖDEME 20.000 TL

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde 20000 TL'ye kadar nakit ödeme almak istiyorsanız, 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilir ve Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden birden düşük faizli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca, daha yüksek limitlerde de emekli olan vatandaşlara devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanları sağlamaktadır.