Yapı Kredi Bankası 6 dakika da 50.000 TL ödeme yapacağı kampanyayı açıkladı! Bireysel olan müşteriler hemen alacaklar

Yapılan ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte gündemde olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlamaya devam edeceğini açıkladı. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için kredi kampanyası gerçekleştiren Yapı Kredi Bankası, gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini duyurdu. 6 gün içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara kredi işlemleri hızlı bir şekilde verilecek, onaylanan kredi limitleri de hemen 36 ay vadeli olarak hesaplarınızı yatırılarak kullandırılmaktadır.

50000 TL, Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu detayları nelerdir?

Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlar, öncelikli olarak bireysel müşteri olması gerekiyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olarak kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi notunuzun en düşük 1400 olması isteniyor. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar, bankadan kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak kredi alabiliyorlar. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz.