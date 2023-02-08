Garanti Bankası 15 gün içinde vatandaşlara, Yüksek limitli 150 bin TL ödeme yapacağını açıkladı

Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanya ile birlikte nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceği açıklandı. Garanti Bankası, 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda 150000 TL'ye kadar yüksek limitli krediler kullanabilecekleri bir kampanya hazırladı. Garanti Bankası vermiş olduğu bu kredilerde, 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturduğu için kişilerin gelir durumuna bakarak onay vermektedir.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası, gerçekleştirmiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşları kredi ödemesi vermektedir. 150000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve bankadan uygun faizlerle kredi kullanmış olur.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda işlem gerçekleştirebilmektedir. Emekli olan kişiler yüksek limitli kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşını Garanti Bankasına taşıdıktan sonra gelir belgesi olarak sadece kimlikleriyle birlikte maaşlarının belirli katlarına kadar kredi alabilmektedirler. 150000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda ise son işyerlerinde 3 aydır sigorta primleri düzenli olarak yatıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olan tüm vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerinden, Garanti Bankası internet sitesinden ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden hem detaylı bilgi alabilir, hemde kredi başvurusu yapabilir.