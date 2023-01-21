Yapı Kredi bankası 5 dakika içerisinde 55.000 TL nakit ödemesini 3 gün içinde hesaplara yatıracak...

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru paylaştı. Yapı Kredi Bankası yeni yapmış olduğu kampanyada 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu vererek 55.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm bireysel müşterilerin kredi notu uygun olması ile birlikte başvurusunu bankanın sms kredi servisi numarası olan 44 11 numarasına mesaj atarak da hemen yapabilecek.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi

44 11 numarasına mesaj atarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaja göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde 55.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi alıp almadığını mesajı gelecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman Bu bankanın mobil uygulamalarına girerek de kendi banka hesapları üzerinden ödemelerini hesaplarına yatırabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında başlatmış olduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlara kendi banka müşterisi olması durumunda 3 gün içerisinde hesaplarına ödemeler yapacak ve yine bu 3 gün içerisinde en düşük faiz oranları ile birlikte Kredi kullanmalarına olanak sağlayacaktır.

Yapı Kredi Bankası emekli kredisi

Emekli maaşı alan vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini yapabilecekler ve istedikleri zaman bu nakit kampanyasından faydalanabileceklerdir. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıyarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve dilediğiniz zaman Başvuru yaparak kredi kullanabileceksiniz.