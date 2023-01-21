Şubat ve Mart ayı promosyon ödemeleri efsane! PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli ödemeleri açıklandı!

PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli ödemeleri açıklandı! Şubat ve Mart ayı promosyon ödemeleri efsane! Emeklilere ilk müjde PTT, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halkbank tarafından geldi. 2023 yılı itibari ile emeklilere ödenecek olan yeni promosyon miktarları açıklanmaya başlandı.

PTT, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın Promosyon Ödemeleri

PTT tarafından gelen açıklamalarda, emekli maaşını PTT almak için söz veren emeklilere 3.600 TL tutarında hediyeyi anında kazanıyor. En yakın PTT şubesinden yapacağınız başvuru ile emeklilere özel hazırlanmış olan bu kampanyadan yaralanma fırsatını kaçırmayın.

Bu kampanyadan sadece maaşını PTT’den alan müşteriler yararlanabilecektir. Emeklilerin 3 yıl boyunca maaşını PTT’den alacağına dair bir taahhüt imzalaması gerekmektedir.

Vakıfbank ise maaş tutarlarına göre promosyon miktarlarını belirledi. 3500 TL altı maaşı olanlar 3000 TL, 3.500-7.500 TL maaşı olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında maaşı olanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerinde maaşı olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi vereceklerini açıkladılar. Toplam 3 yıl Vakıfbank müşterisi olmak taahhüttü ile bu promosyonlardan yararlanabilirsiniz

Ziraat Bankası’nın da aynı Vakıfbank gibi emeklilik maaşı tutarlarına göre rakamlar belirlenmiştir. Aynı maaş miktarına aynı tutarda olacağı açıklanmıştır.

Halkbank’ta kampanyaya Vakıfbank ve Ziraat Bankasının belirlemiş olduğu tutarlar ile katılım sağlamıştır.

Belirtilmiş olan mu tutular 2023 yılı itibari ile uygulanmaya başlanmıştır.

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