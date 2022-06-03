Yapı Kredi Bankası 3 Dakikada 33.000 TL, Akbank ise 5 Dakikada 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Vereceğini Resmen Açıkladı!

Hızlı bir şekilde oturduğunuz yerden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz Yapı Kredi Bankası ve Akbank, yeni kampanyalarını bu sabah itibariyle duyurdu. 3 dakika içerisinde 33000 TL kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi onayı verecek olan Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun müşteri olması durumunda düşük faiz oranları ile kredi kullandıracağını açıkladı.

36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağı bu kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek tam 3 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar. Kampanyayı başlatan bir diğer banka olan Halkbank ise yapmış olduğu kampanyada, hem SMS ile hem de kendi internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere, masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi 50000 TL olarak vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden de başvurumuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 3 Dakika 33.000 TL

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa, SMS atmaları gerekiyor. Bankanın SMS Kredi, servis numarası olan 44 11 numarasından, bireysel, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın en son ise aylık gelirinizi yazarak gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere sonucunu 3 dakika içerisinde sunacak onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri mesajla gönderecek. Sms atarak, kredi onayı alan vatandaşlar cep telefonları üzerinden internet bankacılığı kullanıyorlarsa Yapı Kredi Bankasının internet bankacılığı hizmetiyle birlikte, şubelere gitmeden onaylanan tutarı 36 ay vadeye kadar hemen hesabına yatırabilir.

Akbank 5 Dakika 50.000 TL

Sms ile Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir. Akbank Direkt uygulamasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar ise Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için hemen hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden 50000 TL'ye kadar kredinize haftasonu olsa bile kullanabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşların, onsekiz yaşından büyük olması yeterlidir.