Hemen TC kimlik numaranız ile sorgulama yapın! Hesabınıza 15.000 TL yatmış olabilir

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden bankaların yapmış olduğu kampanyalara bir yenisi eklendi. Garanti Bankası Finansbank ve Akbank'ın başlatmış olduğu yeni kampanyada, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak gelir belgesiz 15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu üç banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, yani bireysel tüketici kredisi kullanacaktır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı üzerinden kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte Garanti Bankası Finansbank ve Akbank'ın başvuru şekilleri, şu şekildedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda banka şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte bireysel tüketici kredisi kullanabiliyor. Bu bankada hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden mobil uygulamayı kullanarak hemen işlemlerini gerçekleştirebilir. Garanti Bankası kredi şartları, 1100 ve üzerinde kredi puanı olması, sigortalı olarak çalışan kişilerin ise son işyerlerinde 90 gündür çalışıyor olması istenmektedir.

Bankalardan, icralık veya herhangibir sıkıntısı olan kişilerin başvuru yapmaları durumunda kredi onayı alamayacağını söyleyebiliriz. Garanti Bankası, ayrıca emekli olan vatandaşlar hedefledi imkanı sunmaktadır.

Diğer Bankalar ( Akbank ve QNB Finansbank)

Kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaramızı 50 30 numarasına göndererek, Finansbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız mesajlı başvuru ile birlikte sizlere 36 ay vadeli, 15 bin TL kredi imkanı sağlanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek te kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, kolay bir şekilde kredi kullanmak istiyorsa o, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, AKBANK şubelerine gitmek istiyorlarsa, siz kimlikleriyle birlikte işlemleri de gerçekleştirebiliyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 4425 numarasına gönderin.