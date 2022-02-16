Yapı Kredi Bankası 3 Dakika İçinde Sonuçlandıracağı Yeni Kampanyası İçin İlan Verdi! Son Dakika 200.000 TL Limit Olacak. Yapı Kredi Bankası son dakika yapmış olduğu kampanyada 3 dakika içerisinde kredi onayı vereceğini açıkladı. Üstelik 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracak olan bu banka hiçbir şekilde gelir belgesi ve banka şubenizle gelmesini istemiyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar internet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirebilecek ve kredi onayını hemen kullanabilecek.

Özel bankalar arasında hızlı sonuç veren ilk 3 bankadan bir tanesi olan Yapı Kredi Bankası Yaptığı tüm kampanyalarda kendi müşterisine öncelik tanıyor. Yapı Kredi Bankası hesabınız varsa ve banka kredi notunuz 1500 ve üzerinde ise 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmanız sorun değil. Bu işlemleri yapabilmeniz için düzenli bir gelirinizin olması ve kredi notunuzun iyi olması gerekiyor.

Acil ihtiyaç kredisi için 200 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan vatandaşlar Kredi başvurularını internet bankacılığı üzerinden yapılmadıysa bankanın resmi internet sitesinden ve bankanın kendi sms kredi servisi numarası üzerinden istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası yaptığı kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu veriyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankadan ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve en son aylık geliriniz yazarak bu mesajı Yapı Kredi Bankası sms kredi servisi numarası olan 4411 numarasına gönderin. 3 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu verilecek onaylanan tutar kadar kredinin ne kadar olduğunu mesajla göreceksiniz.

Banka müşterisi olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasını kullanabilir ve internet bankacılığına giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda Yapı Kredi Bankası sizlere 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli olarak Kredi imkanı sunarken diğer bankadaki olan borçlarımızı da kapatmanız için sizlere fırsat sunacaktır. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.