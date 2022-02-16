Meclis Onayından Geçti! Vatandaşların Sıkıntısı Gidiyor! 5000 TL Ek Ödeme Onaylandı. Vatandaşların dört gözle beklemiş oldu meclis onayından geçen 5000 TL ödemeler hakkında bilgiler gelmeye başladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 5.000 TL ye kadar hızlı bir şekilde nakit ödemesi yapılacak.

5000 TL ödeme almak isteyen vatandaşların emekli veya Asgari ücretli olarak çalışıyor olması durumunda kamu bankaları üzerinden artı para olarak nakit avans limitlerine başvurularında gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış oldukları artı parayı hesaplarına yatar yatmaz kullanabilecek. Devlet destekli olarak acil ihtiyacı olan vatandaşlar için verilecek olan bu ödemeler başvuru yapmadan alınamıyor.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Bu bankada hesabı olması veya banka hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Nakit ihtiyacımız olduğu zaman her zaman ilk tercih ettiğimiz bankaların başında gelen ve ülkemizde en çok müşteri portföyüne sahip olan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi gibi nakit avans limitlerinde de hızlı bir şekilde sonuç vermektedir.

Nakit ihtiyacımızın olduğu zaman Ziraat Bankası mobil uygulaması ve müşteri hizmetleri numarasına ulaşarak buradan 5000 TL'ye kadar kendi hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusunda bulabiliyorsunuz. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden başlatılacak olan Bu kampanyada 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde nakite ödemesi alabilecek onaylanan tutar kadar kredinin ne kadar olduğunu hemen göreceksiniz.

Ayrıca bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar da internet bankacılığını kullanarak bankanın yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyaları ne katılarak istedikleri nakit kredi limitini oluşturabilir ve 36 ay vadeye kadar kullanabilir.

Vakıfbank ve Halkbank

Kamu Bankası olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde mobil uygulama ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir eğer buralardan başvuru yapılmadıysa nız Kendi hesabınızdan bulunduğu banka şubesine giderek kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak 5000 TL artı para alabilirsiniz.

Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu nakit kampanyasında vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek onaylanan tutar hemen kendi hesabınıza artı para olarak yatacaktır. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın Kendi resmi internet sitesine girerek buradan başvuru şartlarını ve başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz.