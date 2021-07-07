Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası Yapıyor, Bankadan veya WEB Üzerinden Başvuru Alıyorlar

Yapı kredi bankası üzerinden yeni bir kampanya daha. "Kredi Deyince Yapı Kredi" sloganıyla başlatılan ve 3 ay sonra ödemeye başlayacağınız bu kredi desteği ile ilgili yeni kampanya start verildi. 3 Ay Ertelemeli ve uygun faizli verilecek olan bu krediler ile müşteriler anında rahat bir nefes alabilecek. Banka kendi internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanı sağlarken, ayrıca web sayfası üzerinden kredi şartlarını da açıkladı...

Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi

Yapı Kredi Bankası, banka politikalarına uygun olan kişilere bu krediler hemen verilecek. Yapı Kredi bankası üzerinden işlem yapacak kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri alabileceklerdir. Uygun faiz oranları ve başvuru aşamaları ile birlikte, kredileri hemen kullanabileceksiniz. Banka birden fazla yöntem ile kredi başvurusu yapmanıza olanak sağlayacak.

3 ay ertelemeli kredi başvurusunu Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak yapabileceksiniz. Banka hesabı olan kişiler, internet bankacılığı şifresi alarak, internet şubesine hem mobilden hem de internet sitesi üzerinden giriş yapabileceklerdir.

Yapı Kredi bankası mobil uygulamasına girdikten sonra, ana menüde 3 ay ertelemeli kredi kampanyası seçeneğini görecek ve buraya girerek başvurunuzu bırakabileceksiniz. Kampanya başvuru tarihi ile birlikte, 120 gün sonrasına ilk taksit ödemenizi aktarabiliyorsunuz. Bankaların 30 günlük erteleme şartları ile birlikte, 3 aylık kampanya eklenerek 4 aylık bir süre sonra da ödemelere başlayabilirsiniz. Bu süreyi ne kadar ertelerseniz, kredi ilk taksit rakamı da o kadar fazla olacaktır. Kampanyalarda ise en fazla 36 ay vade ile işlem yapılmaktadır.

Kredi ön onay aldığınızda, banka şubesine gitmeden Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurusu için ayrıca bankanın SMS kredi servisini de kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atabileceklerdir. Banka bu şekilde kredi başvurusu yapacak ve onaylanan kredilerde hemen sonuca ulaşacaktır.

Banka sizlere daha uygun faiz oranları ile kredi kampanyaları yapmaya devam edecek. Sizlerde bu kampanyalardan faydalanabilmek için bankanın resmi internet sitesinden güncel kampanyalar hakkında bilgi alabilirsiniz.