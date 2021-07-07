PTT’den Müjde! Kredi İsteyen Herkese Düşük Faizli Anında 10 bin TL ile 20 bin TL Kredi

Anında kredi veren bankaların yanı sıra PTT’den de anında kredi hamlesi sonunda geldi. PTT’nin anında kredi veren kredi kampanyasını duyan vatandaşlar, araştırmalara son gaz başladı. PTT başvuran herkese anında düşük faizli kredi veriyor. Vatandaşın ihtiyaçlarını düşünen ve yaşanan salgının getirdiği ekonomik sorunları göz önüne alan PTT, başvuran herkese 10 bin TL ile 20 bin TL arasında kredi veriyor. Nakit paraya ihtiyacı olanlar, PTT’ye başvurarak anında kredilerini alabilecekler. Düşük faizli kredi veren PTT, kimlere nasıl anında kredi verdiğini açıkladı. Peki, PTT düşük faizli krediyi kimlere veriyor? PTT kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT’den nasıl kredi çekilir?

Bankalar çeşitli kredi kampanya paketleri hazırlamaya devam ediyor. Kredi kampanyaları hazırlayan bankalardan birbiri arkasına kredi haberleri geliyor. Hem özel bankalardan hem devlet bankalarından gelen kredi haberleri ile vatandaşın da yüzü gülüyor. Vatandaşın yüzünü güldürmeyi başaran bankaların arasına bir de PTT eklendi. PTT vatandaşlara yeni kredi paketini ve kredi detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte PTT krediye ihtiyacı olan herkese kredi kampanyasına başvurması durumunda 10 bin TL ile 20 bin TL arasında kredi verdiğini açıkladı. PTT’nin 10 bin ve 20 bin TL verdiği düşük faizli kredisini görenler yoğun ilgi gösterdi. PTT tarafından verilen neredeyse 0 faizli denebilecek krediye yoğun ilgi olacağa benziyor. Faizsiz krediler kadar yoğun ilgi gören PTT kredisine kimlerin başvurabildiği, nasıl ve nereden başvurabildiği de merak edildi. PTT’den müjde geldi! Kredi isteyen herkese düşük faizli anında kredi veriliyor. PTT herkese 10 bin TL, 20 bin TL kredi veriyor!

PTT’den Müjde! Kredi İsteyenlere Düşük Faizli Anında Kredi

PTT tarafından yapılan açıklamaya göre PTT isteyen herkese anında kredi veriyor. PTT’nin verdiği anında kredinin bir diğer özelliği ise düşük faizli olması. PTT’nin kredi çekmek isteyenlere verdiği krediyi ister PTT şubesine giderek isterseniz de cep telefonunuzdan kısa mesajla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT’nin yaptığı anlaşmaya göre Aktifbank aracılığıyla yapılan yeni kredi paketi, bayram öncesinde herkese iyi gelecek.

Kurban Bayramı’na da sayılı günler kala bayram öncesinde kredi çekmek isteyen ve nakit desteğine ihtiyacı olanlara PTT kredisi iyi gelecek. PTT’nin hem şubeden hem kısa mesajla verdiği kredi, destek kredisi olarak da adlandırılıyor. PTT üzerinden verilen ihtiyaç kredisini şimdi alıyorsunuz, 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 3 ay ertelemeli olarak verilen PTT ihtiyaç kredisine bayramdan önceye kadar başvuran herkese de düşük faiz oranı uygulanacak. Düşük faizli kredi isteyenler de bu sayede hem düşük faiz oranı ödeyerek kredi sahibi olacak hem de şimdi çektikleri krediyi 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar. Peki, PTT’den nasıl kredi çekilir? PTT şubesinden kredi çekme işlemi nasıl yapılır? Telefondan mesajla kredi sorgulama nasıl olur?

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

10 bin TL’den başlayan ve 20 bin TL’ye kadar anında nakit para veren PTT, kredi şart ve detaylarını duyurdu. PTT tarafından yapılan kredi açıklaması, nakit para desteğine ihtiyacı olanları sevindirdi. PTT ister PTT şubesine giderek isterseniz de cep telefonunuzdan mesaj atarak kredi başvurusunda bulunabileceğinizi duyurdu. PTT ihtiyaç kredisi ile şimdi kredinizi çekebilir, ödemelerine 3 ay sonra başlayabilirsiniz. 3 ay sonra ödemeye başlayacağınız PTT kredinin düşük faiz oranı olduğunu da hatırlatmak isteriz. Peki, PTT kredi başvurusu nasıl yapılır bir bakalım. PTT kredi başvurusuna dilerseniz şubeye dahi gitmeden başvuru yapabilirsiniz. PTT kredi için cep telefonunuz olması yeterli. 20 bin TL’ye kadar anında düşük faizli kredi başvurusu için SMS ile başvuru da bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne gelin. Telefonunuzdan mesaj yazma bölümüne geldikten sonra mesaj kısmına “kredi” yazıp boşluk bırakın. Boşluk bıraktıktan sonra TC Kimlik Numaranızı da mesaja yazın. Yazdığınız mesajı 3050’ye kısa mesaj olarak yollayın. SMS ile yaptığınız ihtiyaç kredisi başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını cep telefonunuza anında mesaj olarak gelecektir. Kredinizin onaylanması durumunda PTT şubesine giderek çekmek istediğiniz kredi tutarını anında hesabınıza aktarabilirsiniz. Ben şubeye gitmek istemiyorum, oturduğum yerden kredimi almak istiyorum derseniz de, müşteri hizmetlerine talimat vermeniz durumunda krediniz anında hesabınızda!

PTT Şubesinden Nasıl Kredi Alırım?

PTT’nin başlattığı yeni faizsiz kredi gibi ancak düşük faizli kredisinden yararlanmak için kısa mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kısa mesaj ile kredi almak istemezseniz de PTT şubesine giderek kredinizi alabilirsiniz. PTT şubesine gidip kredi başvurunuzu yapmak da SMS ile kredi almak kadar kolay. PTT şubesine gidip kredi başvurunda bulunmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Kredi başvurunda bulunurken düşük faizli ve anında kredi istiyorum şeklinde belirtmelisiniz. Ardından 36 ay vade fırsatı ile düşük faizli kredinizi kullanabilirsiniz. 36 ay vade fırsatıyla çekmiş olduğunuz ihtiyaç kredisini 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 3 ay sonra ödemeye başladığınız PTT ihtiyaç kredisinde düşük faiz oranından da yararlanabiliyorsunuz. Belirtmemiz gerekiyor ki, bayramdan önce başvuranlara daha düşük faiz oranı uygulanıyor. Öte yandan PTT’nin Aktifbank ile birlikte çıkarmış olduğu ihtiyaç kredisi ile kredi durumunu karşılayan vatandaşlara daha yüksek meblağlarda kredi çıktığını da söyleyelim.

Düşük Faizli Kredi

PTT’nin yeni kredi paketinden yararlanan vatandaşlar, düşük faiz oranından da yararlanma hakkı elde ediyorlar. Düşük faiz fırsatı sınan PTT, başvurduğunuz krediyi anında kullanma şansı da veriyor. Düşük faiz oranlarıyla anında kredinizi, başvurudan hemen sonra gelen bilgilendirme mesajına göre alabilirsiniz. Düşük faizli kredi çekmek istiyorsanız, PTT’nin ve diğer bankaların bayram öncesi verdikleri kredilere göz atmanız gerekmektedir. Kurban Bayramı öncesinde verilen krediler de bankalar müşterilerine düşük faiz oranı uyguluyor.