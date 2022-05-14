Yapı Kredi Bankası 3 Ay Ertelemeli 3 Dakika İçinde Nakit İmkanı Sağlayacak!

3 Ay Ertelemeli Yapı Kredi Banka'nın Kredi Avantajı! Yapı Kredi Bankası nakit ihtiyaç duyanlar için avantajlı kampanya başlattı. Tüketici kredisi kararı Yapı Kredi Bank tarafından verilecek. Banka, ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere 3 ay vadeli kredi kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Bu konuda ihtiyaç kredisi kullananlar üç ay sonra ödemeye başlayabilirler. Bu, kredi ödemelerinin 3 ay erteleneceği anlamına gelir. TC kimlik numaranız ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

3 Ay Ertelemeli Kredi Avantajının Ayrıntıları

Hemen Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi'nden 3 aya varan gecikmeli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şubesi kanalını kullanmak için kampanya giriş ekranında "3 aya varan gecikmeli kredi" kampanyasını seçmeniz gerekmektedir.

Kampanya seçildikten sonraki ilk taksit ödeme tarihi, değiştirilmediği takdirde kredi açılış tarihinden itibaren 120 gün içinde oluşturulacaktır.

Kampanyanın maksimum süresi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, maksimum erteleme seçeneği 90 gündür.

Ödemesiz dönemdeki faiz tutarı ilk taksit ödemesine yansıtılacaktır.

Ön onaylı bir limitiniz varsa, kredinizi o limite kadar kullanabilirsiniz. Önceden onaylanmış kısıtlamalara göre yeniden değerlendirme yapılabilir. Krediyi çekmeden önce limiti düşürebilir ya da banka tarafından tamamen iptal edebilirsiniz.

Kredi başvuruları banka yönergeleri çerçevesinde kontrol edilmekte ve gerektiğinde kullanılmaktadır. Bankanın değerlendirmesinden sonra, talepten daha azı için başvuru reddedilebilir veya onaylanabilir.

Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden ödeme ve üye olurken, "Cep Telefonu ve İnternet'ten Hemen Şubesiz Kredi" menüsünün tüm koşulları 3 aya kadar taksitli krediler için de geçerlidir.

3 Ay Ertelemeli Kredi Nedir?

3 ay vadeli kredi, kredinin çekildiği tarihten 3 ay sonra ilk ödemenin başlaması olarak özetlenebilir. Faiz anlaşmasına katılan bankalar 3 ay ödeme yapmasa dahi gecikmeye neden olmaz. Bu nedenle müşteriler için ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Birçok banka bu kredi şeklini birçok farklı avantajla sunmakta ve kullanıcı memnuniyet seviyesini artırmaktadır.

Ertelemeli Kredi Almak İçin Minimum Tutar Var Mıdır?

Minimum ertelenmiş kredi tutarı bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bu tutar, seçtiğiniz kredi türüne göre de değişebilmektedir.