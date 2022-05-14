Emekliye Son Dakika Haber: TC Kimlik Numarası ile Başvuru Yapanlara Ödeme Sağlanacak

55 Yaş Üstü Vatandaşlara Duyuru: Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası TC Kimlik Numarası ile Başvuru Yapanlara Ödeme Sağlanacak. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası emeklilere seslenerek emekli maaşları kadar ek ödeme yapacaklarını açıkladı. Bu promosyon hizmetlerinin detayları halka sunuldu.

2022 Denizbank Emekli Promosyonu Avantajı

Yeni dönem için emeklilik promosyonu yapacaklarını açıklayan Denizbank, emeklilik hesabını 30 Haziran'a kadar sürdüren yeni müşterilerine aşağıdaki tutarları açıklayarak, bağlı hesabın 3 yıl süreyle bankada kalacağını taahhüt etti;.

·0 1.499 TL arasında emekli aylığı alanlar: 1.425 TL

·1.500 ile 2.499 TL arasında emekli aylığı alanlar: 1.600 TL

·2.500 TL ve üstü emekli aylığı alan alanlar: 1.750 TL

2022 Akbank Emekli Promosyonu Avantajı

Yıl başında açıklanan promosyon programını güncelleyerek ve buna göre promosyon tutarını artıran Akbank, emeklilik hesabı olan yeni müşterilere 31 Mayıs'a kadar ödenecek cari tutarı belirlemiş ve 3 yıl süreyle bankada kalma sözü vermiştir. Tutarlar aşağıdaki gibi;

· 0-1.499 TL arasında emekli aylığı alanlar: 1.850 TL

· 1.500 TL 2.499 TL arasında emekli aylığı alanlar: 2.300 TL

· 2.500 TL ve üstü emekli aylığı alanlar: 2.750 TL

2022 Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu Avantajı

Yapı Kredi Bankası, üç yıl emeklilik hesabı olan yeni müşterilerine promosyon ödemesi yapacağını açıklayan bankalardan biri oldu. 31 Mayıs için son başvuru tarihi belirleyen banka, ilgili promosyon tutarını şöyle belirledi:

· 0 1.499 TL arasında emekli aylığı alanlar: 1.650 TL

· 1.500 TL 2.499 TL arasında emekli aylığı alanlar: 2.100 TL

· 2.500 TL ve üstü emekli aylığı alanlar: 2.500 TL

Banka Promosyonu Neden Verilir?

Söz konusu para belirli bir süre ilgili bankada kaldığı için bankalar bu fonlardan belirli bir gelir elde etmektedir. Bu kapsamda bankaların bu gelirleri tahsil edebilmeleri için ilgili kurumlara “promosyon” adı altında bir takım finansal imkanlar sağlanmaktadır. Emekli maaşını üç yıl süreyle bankaya getiren kişilere emeklilik promosyonu verilir. Yeni promosyon için emeklilerin bankaya giderek 3 yıl süreli promosyon imzalaması gerekir