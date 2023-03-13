Yapı Kredi Bankası 20.000 TL Nakit Ödeme Yapacak, Borç Kapatmak İsteyenlerde Alacak

Yapı Kredi Bankası üzerinden 20.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada özellikle ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz 36 ay vadeli kredi ödemesi verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz banka müşterisi olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 36 ay vadeli bu Kredi kampanyasına katılarak diledikleri zaman başvurularını yapabilecek ve Yapı Kredi bankası'nın müşterileri için gerçekleştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak uygun faizlerle kredi ödemeleri alabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası ay sonuna kadar devam ettireceği kampanyanın duyurusunu Kendi resmi internet sitesi üzerinden başlattıktan sonra nasıl kredi başvurusu yapacağınız hakkında bilgiler de sizlere sunmaktadır. Kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi notu uygun olması ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi hemen aynı gün içinde verilecek ve onaylanan krediler banka şubelerine gitmeden de hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılarak vatandaşlara sunulmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden cep telefonunuzun aracılığı ile birlikte sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. kredi başvurusu yapan vatandaşlar onay almaları halinde en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve bu bankalar üzerinden kullanacakları ihtiyaç kredisi ile birlikte diledikleri zaman 36 ay vadeli kredi ödemesi alabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması da istenmektedir...