QNB Finansbank Mart Ayı Kampanyası İçin Duyuru Yaptı, Acil Kredi İsteyenlere 50.000 TL Ödeyecek

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere acil kredi istemeleri durumunda bankaya İhtiyaç Kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için Finansbank yapmış olduğu Bu kampanyada uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerini gerçekleştirirken banka müşterisi olmanız durumunda sizlere uygun faizlerle kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak da kullandırmaktadır. ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak sizler de 50.000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.

qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı uygun olmaları durumunda başvurularını kendi cep telefonları üzerinden mesaj atarak gerçekleştirebilmektedir. qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. banka yapmış olduğu bu kampanyalarda özellikle de son zamanlarda kredi almak isteyen ve SMS ile sonuç almak isteyen kişileri düşünüyor ve hemen aynı gün içinde acil kredi kampanyasına katılarak 50 bin TL ödeme veriyor.

50.000 TL kredi ödemesi almış olmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda işlemleri internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden de yapılmaktadır. 50.000 TL kredi almanız durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak bankadan hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.