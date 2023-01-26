Yapı Kredi Bankası 1-5 gün içinde sizlere, ödeme yapacak: 90 bin TL nakit için başvuru yapmanız yetecek!
90000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olup, kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlara destek kredisi verecek olan Yapı Kredi Bankası duyurdu.
90000 TL kadar nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, yapmış oldukları başvurularda en çok tercih edilen banka olarak göze çarpan Yapı Kredi Bankası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 90000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve kredi ödemenizde hızlı bir şekilde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Banka mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri vermektedir.
En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, Yapı Kredi Bankası, hemen aynı gün içinde ödeme vermektedir. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu, cep telefonları üzerinden SMS atılarak da veriliyor.
BAŞVURU
Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir, doğum tarihi yazarak ve aralarda boşluk bırakarak bu mesajı kendi cep telefonu numaranız üzerinden 44 11 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. 44 11 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplara yatırarak alabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişilerin 5 dakika içerisinde sonucu verilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden de kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alabileceğiniz ihtiyaç kredisi başvurusu, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç olarak verilmektedir.