Çocuklar 15 Tatili Nasıl Değerlendirmeli, Sömestr Tatilinde Ne Yapılmalı?

Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte çocukların bu 2 haftalık süreci nasıl değerlendirmesi gerektiği gündemde yer aldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Hem çocuklar hem de ebeveynler için tatile küçük molalar vererek geçirmek, yeni döneme daha motive bir şekilde devam etmek ve aile üyeleri ile verimli vakit geçirmek oldukça önemli olmaktadır. Yarı yıl tatili keyifli geçirmek için öneriler sunan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu önemli tavsiyelerde bulundu. Herkesin tatillerde tüm aile üyelerinin bir arada zaman geçirmesi konusunda istekli olmasının önemli olduğuna vurguda bulunan Dokuzlu, günü dolu bir şekilde geçirmeye çalışmak yerine herkesin ortak bir şekilde karar alarak etkinlikler ya da planlar yapmasın daha keyifli olacağı açıklandı.

Mümkünse çocukların mesafeli bir şekilde değilse uzaktan yani online bir şekilde düzenli bir şekilde akranları ile iletişim kurmalarının da önemli olduğu belirtildi ve tatilde çocukların akranları ile keyifli vakit geçireceği buluşmalar yapmalarının önemli olduğu belirtildi. Çeşitli geziler ve doğa yürüyüşlerinin de planlanabileceğini ifade eden Dokuzlu, çocuklar ile evde yapılması gereken işler ve sorumluluklar hakkında konuşmanın da önemli olduğunu yazdı. Çocuklarla planları konuşmanın onlara kendilerine değerli hissettireceğini ifade eden uzman psikolog çocuğunuz ile beraber sonraki haftayı ya da ertesi günü planlamanın onlar da sorumluluk alma ve karar verme gibi becerileri geliştireceğini ifade etti.

Teknoloji kullanımı, uyku, uyanma, yemek ve oyun saatlerinin ise değişmemesi gerektiğini ifade eden Uzman Psikolog çocukların tatil zamanlarında da rutin düzenlerine devam ederek günü bozmadan verimli bir şekilde geçirmesi gerektiğini ifade etti. Düzenin okula dönüş zamanında da uyum sorunu yaşamamak için devam etmesinin önemli olduğuna vurguda bulunan Dokuzlu, ek çalışmaların ya da ödevlerin tatil boyunca ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Özellikle sabah saatlerinde ders çalışmaya da kısa kısa ödev yapmanın her gün belirle saat aralıklarında çalışmanın ya da konu tekrarları yapmanın planlanması gerektiğini söyledi.

Bazı çocukların ise hastalanma konusu ile ilgili kaygıları sebebiyle evden dışarı çıkmak istemeyebileceklerini aktaran Uzman Psikolog bu durumlarda çocuklara tedbirleri hatırlatarak onları güvende hissettirmenin önemli olduğunu paylaştı. Sosyal mesafeye dikkat ederek açık havada planlanan buluşmaların ebeveyn kaygısını azaltacağını söyledi ve bu durumun çocukların özgür bir şekilde sosyalleşmelerine fırsat sağlayacağı belirtildi.

Her ne kadar tüm aile üyeleri bir arada olmak istese de ortaya çıkan yeni varyantların etkisiyle insanlar tedirgin bir hale gelebilir. Bu sebeple ailece yapılan etkinliklerde gruplara bölünerek bir araya gelmek ise daha sağlıklı bir karar olacaktır. Pandemi ile mücadele sürecinde herkesin sorumluluklarını unutmaması da önemli olmaktadır. Tiyatro, sinema ve konser gibi pek çok insanın bir araya geldiği etkinliklere gidildiği zaman yeterli önlemin alınıp alınmadığına dikkat edilmesi de gerekmektedir. Bunun yanı sıra yapılacak olan etkinliklere karar verirken çocuğun gelişimine ve yaşına uygun olan etkinliklerin yapılması gerekir.