Yangında Can Veren Şahin Akdemir'in Son Görüntüsü Yürekleri Dağladı!

Şahin Akdemir isimli 25 yaşındaki şahıs, dün Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katılmış ve itfaiye ekiplerine yardım etmişti. Hayatını kaybetmeden önce Akdemir'in çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntülerine ulaşıldı. Tüm Türkiye, gencin gönüllü olarak çalışmalara destek verdiği görüntüler ile üzüntüye boğuldu.

Gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılım gösteren ve personellere su taşıdığını ifade eden Şahin Akdemir'in yayınladığı son görüntüler adeta yürekleri dağladı.

Gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılan ve hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce kendisinin görüntüsünü kayıt altına alan Akdemir, dün saat 17.52’de bir paylaşımda bulunmuş ve “Yangın üstümüze üstümüze geliyor” şekilde ifadeler kullanmıştı. Ekiplere su ile ayran dağıtan Şahin Akdemir, bölge üzerinde hayatını kaybetti.

25 yaşındaki şahıs, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında personellere su ve ayran taşıdığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti ve Akdemir'in son paylaşımı yürekleri dağladı.

Öğlen saatlerinde çıkan ve kısa süre içerisinde pek çok farklı bölgeye yayılan yangın söndürme çalışmalarına devam edilirken 25 yaşındaki genç, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışıyordu. Daha sonra dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenilen Akdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 25 yaşındaki şahıs tüm ülkeyi duygulandırdı.

Uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir, Marmaris bölgesinde turizm sektöründe çalışmakta idi. 25 yaşındaki şahıs çıkan yangına yardım etmiş ve personelle su taşımıştı. Son görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Şahin Akdemir, daha sonra dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Meydana gelen yangını söndürmeye yardım etmek için ve personel ekiplerine su taşımak için bölgeye motosikleti ile giden 25 yaşındaki genç, gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Daha sonra dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden gencin görüntülerine ulaşıldı. Sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştığı görüntülerde 25 yaşındaki gencin yüzündeki duman lekeleri de dikkat çekti ve Akdemir yangının hala devam ettiğini ve kendilerinin de su taşıdığını bildirdi.