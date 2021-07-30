Yangın Bölgesinde Linç Girişimi! Öfkeli Kalabalık Korkuttu

Yaklaşık olarak 2 gündür devam etmekte olan Manavgat yangınında yeni gelişmeler meydana geldi ve evleri ile arazileri yanan vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Hocalar Mahallesi'nde yaşanan olayda ormanı yaktığını düşündükleri iki kişinin araçlarının yolu kesildi ve linç girişiminde bulunuldu. Öfkeli grubun sayıları bir anda arttı ve şüpheli 2 kişiye saldırı düzenlendi.

Düzenlenen saldırıda öfkeli grubun bazılarının ellerinde taşlar vardı ve taşlar şüphelendikleri kişiye atıldı. Daha sonra yaşanan olayların sona ermemesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberinde Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ile İbrahim Aydın, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan saldırı yaşanan bölgeye geldi.

Konu hakkında konuşmalar gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu saldırıda bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalıştı ve daha sonra Jandarma ekipleri saldırganları bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Bölge üzerinde öfkeli grup şüphelendikleri 2 kişinin ilk olarak otomobiline zarar verdi ve daha sonra otomobili devirip yakarak dikkatleri üzerine çekti. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yanan aracı söndürdü ve konu Türkiye gündemi de yer aldı.

Türkiye’yi yasa boğan hem ormanda hem de yerleşim yerlerinde iki gündür devam etmekte olan yangın sebebi ile bölge üzerinde bulunan çok sayıda araç ve bina zarar gördü. Bunun yanı sıra binlerce hayvan da çıkan yangında hayatını kaybetti ve bölgede arazileri ile evleri olan vatandaşlar ormanı yaktığını düşündükleri iki kişiyi darp etti. Saldırıda bulunan öfkeli grubunu sayıları ani bir şekilde artış gösterirken taş ile saldırı yaşandı. Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri de sevk edildi ve daha sonra öfkeli grup bölgeden uzaklaştırıldı.

Jandarma ekipleri saldırıda bulunan öfkeli grubu uzaklaştırmayı başardı ancak kalabalık, şüphelendikleri iki kişinin otomobiline zarar verdikten sonra otomobili devirip yakmayı da ihmal etmedi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulunarak söndürmeyi başardı. Jandarma ekiplerinin grubu uzaklaştırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğu ifade edilirken öfkeli kalabalığın zaman zaman tekbir de getirdiği bilgisine ulaşıldı.