'Yan Gözlü Chloe'nin' Ailesi Meme'yi NFT Olarak Satacak

Annesini yan gözle gören ve “yan gözlü Chloe” olarak bilinen viral meme hissi haline gelen genç bir kız, şimdi memenin arkasındaki orijinal fotoğrafı binlerce dolara satıyor.

Şimdi 10 yaşında olan Chloe Clem, kızlarını filme çekerken onlara Disneyland'e sürpriz bir gezi kazandıklarını söylerken annesi ondan endişeli bir tepki aldığında sadece iki yaşındaydı.

Anne Katie Clem'in 2013 yılında YouTube'a yüklediği yaklaşık üç dakikalık video milyonlarca kez izlendi. Bununla birlikte, Chloe'nin annesine karşı dişli yan gözü viral hale geldi ve internetin en yaygın kullanılan memlerinden biri haline geldi.

Şimdi, memeyi ateşleyen videodaki orijinal görüntü, değiştirilemez bir token (NFT) olarak satılıyor. BBC'ye göre Chloe ve Bayan Clem, orijinal görüntüyü bir NFT olarak satarak ve 5 Ethereum'dan başlayan bir teklifle para toplamaya karar verdiler.

NFT, sahiplik kanıtı sağlayan ve kripto para birimi gibi alınıp satılabilen benzersiz bir dijital varlıktır. Dijital sanat eseri, müzik veya değeri olduğu algılanan herhangi bir sanal içeriği satarak para kazanmanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştır.

Aynı zamanda, NFT'ler satıcılara içerikleri üzerinde telif hakkı da sağlar. Bayan Clem, BBC ile yaptığı bir röportajda, NFT yolunu kullanarak para toplama kararının, seçeneği keşfettiğinde “beyinsiz” olduğunu söyledi. "Bu harika bir fırsat, özellikle de bu memi seven bir Chloe hayranı varsa, ona sahip olabilirler. Chloe bile 'oldukça havalı' dedi - bu tipik 10 yaşındaki birinin diyeceği bir şey," dedi Bayan Clem.

10 yaşındaki kızı, viral memin arkasındaki kişiyi ve hikayeyi tanıyanların büyük bir takipçisine sahip. Chloe'nin düzenli güncellemeler yayınladığı Instagram'da 500.000'den fazla takipçisi var. Bayan Clem, yüklediği orijinal videonun 20 milyondan fazla kez izlendiğini ve sekiz yıl sonra bile Chloe'nin yüzünün olduğu memler aldığını söyledi. Bayan Clem, "Tumblr'ı açtım ve Chloe'nin yüzünün sayfalar dolusu vardı" dedi. “Çok tuhaftı, çok eziciydi. Ailem, arkadaşlarım bana bu memleri gönderiyordu - bugüne kadar bana Chloe'nin internette gördükleri memleri gönderiyorlar."

Bayan Clem, Chloe'nin toplayacakları parayla bir at satın almak istediğini, ancak bunun yerine eğitimi için ödeme yapmak için kullanacağını söyledi. "Chloe, 'Bir at satın almak istiyorum, bir Walt Disney World inşa etmek istiyorum' gibi ama ben sadece onu üniversiteye sokmak istiyorum" dedi.