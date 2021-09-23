Biden, Trump’a Hakaret Etti

Biden'ın cumhurbaşkanı olarak ilk günlerinin bu ayrıntıları, gazeteciler Bob Woodward ve Robert Costa'nın yeni bir kitabı olan Peril'de belirtildi.

Kitap, Biden'in selefi Donald Trump'ın zamanını dev bir video ekranı da dahil olmak üzere "oyuncaklar" ile çevrili Beyaz Saray'da geçirdiğini iddia etti.

“Trump'ın varlığı Beyaz Saray'a, hatta ikametgahına bile nüfuz etti. ABC News tarafından elde edilen kitaptan bir alıntı, Biden bir gece büyük bir video ekranının duvarı kapladığı bir odaya girdi” dedi.

Trump, dünyanın en ünlü golf sahalarında sanal olarak oynayabilmek için programları yüklemek için ekranı kullandı.

Beyaz Saray'ın sorumluluğunu aldıktan sonra, Bay Biden bir zamanlar Trump tarafından satın alınan "oyuncakları" araştırıyordu. Biden'ın iddiaya göre, "Ne kahrolası bir ******" dedi.

Kitap, Başkan'ın Beyaz Saray'a taşındığında da rahatsızlıkla karşılaştığını söyledi. Başkanlık konutunun getirdiği tecrit, özellikle torunlarından uzak kalmak zorunda kalan Biden için etkili oldu.

"Yalnızlıktı. Soğuk. Kitabın yazarları, Biden'ın Delaware'de torunlarıyla dinlenmeyi tercih ettiğini açıklayarak, virüs sosyal olayları en azından başlangıçta imkansız hale getirdi. Biden ayrıca Beyaz Saray'ı "mezar" olarak adlandırdı ve onu Waldorf Astoria oteline benzetti.

Bu, Trump'ın Beyaz Saray'da kaldığı süre boyunca uyum sağlama biçiminden bir sapmaydı. Diğer basında çıkan haberlere göre, resmi konaklamayı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirdi. Marie Claire dergisinin haberine göre Trump, odasında bulunan televizyonun üstüne iki televizyon daha eklemiş ve yatak odasının kapısına kişisel kilit takılmasını istemişti.

Trump ve eşi Melania'nın da ayrı uyku odaları vardı ve Kennedy'lerden sonra bunu yapan tek başkan çifti oldular. Rapora göre Trump, konut alanlarında yapılan değişikliklerin yanı sıra, eski başkan George W Bush'un görev süresinden kalma kanepeler, Bill Clinton'ın görev süresinden perdeler ve duvar kağıdını değiştirerek Oval ofisi de yeniledi. New Yorker dergisinin bir başka haberine göre, Trump'lar ayrıca Beyaz Saray rezidans personeline "24 saat açık kapıcı masası" gibi davrandılar.