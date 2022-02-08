İş Bankası Müşterileri İçin Müjdeli Haber Geldi: Uygulamayı İndiren Müşterilere 90 Gün Erteleme

İş Bankası, kendi müşterilerine bünyesi üzerinde hesabı olması halinde İşCep aplikasyonu vasıtasıyla 30 bin TL’lik bir ödeme yapacağını açıkladı. Üstelik bu kredinin 90 günlük bir erteleme süreci de olacağı söyleniyor.

İş Bankası başlattığı yeni kampanyayla beraber kendi bankası üzerinden hesabı olan herkes için 90 gün ertelemeye sahip olan 30 bin TL’lik ihtiyaç kredisi kampanyası başlatacağı haberini resmen duyurdu. İş Bankası banka kredi politikalarına uyum sağlayan her kişi, bu bankadan dilediği zaman nakit kredi başvurusu yapabilecek.

30 bin TL’lik krediyi kullanmak isteyenler 1200 üzerinde kredi notuna sahip olmaları gerektiğini de bilmelidir. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireyler bunun yanı sıra kredi notu dışında düzenli halde gelir sahibi olmalıdır. Emekliler emekli maaşlarını İş Bankası’na taşımak suretiyle bu önemli krediye başvuruda bulunabilecektir.

İşCep Aplikasyonu Üzerinden Kredi Başvurusuna Dair İpuçları

İş Bankası müşterisi olan bireyler bu uygulamayı akıllı cep telefonlarına indirip anında kredi başvurusu yapabilecek. Kendi banka hesabınız üzerinden müşteri hizmetleri numarasını çevirerek ya da size en yakın konumdaki İş Bankası şubesini ziyaret ederek internet bankacılığı şifresi oluşturup kimlik numaranız, şifreniz ve hesap numaranızla İş Cep uygulamasına girerek bütün bankacılık işlemlerinizi her an yapabilirsiniz.

İş Cep ile bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmenizin yanı sıra kullanabileceğiniz kredilerin limit düzeyini de görebilirsiniz. Hızlı kredi kısmından ihtiyaç kredisi gereksiniminizin olması halinde kredi başvurusu yapabilir, kredi onayı almanız durumunda da hesabınıza bu parayı banka şubesini ziyaret etmeden de yatırabilirsiniz.

İş Bankası verdiği bu kredilerdeki ilk taksit ödemelerinde 3 aylık bir ertelemeye müsaade eder. Toplamda da 36 ay vadeye dek varan işlem gerçekleştirir. Bunun yanı sıra bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek bu kısımdan da kredi başvurusuna dair bilgiler alabilirsiniz. Faiz oranlarını da yine aynı yerden öğrenmeniz mümkün olacaktır. Ayrıntılı bilgi aldıktan sonra kredi başvurunuzu tamamlamak için tüm önemli türdeki adımları atabilirsiniz.