Yalı Çapkını Dizisinin Favori Çifti Değişti! Seyran ve Ferit Geride Kaldı

Her yeni bölümü ile milyonları peşinden sürükleyen Yalı Çapkını dizisi cuma akşamlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 21 bölümünü ekranlarda yayınlayan söz konusu dizi projesinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ikilisi çok başarılı bir çift olmuştu. Seyirci grubunu her hafta mest eden projede Ferit ile Seyran arasında yaşanan olaylar bazen dizi hayranlarını üzüyor ancak çiftin arasındaki uyum çoğu zaman beğeni topluyor. Projenin 22. bölümünden ilk görüntüler yayınlandı ve izleyici grubu yeni bölümü izlemek için çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin 22. yeni bölümü izleyici grubu için çok özel olarak yorumlanıyordu. İzleyici kitlesi sosyal medyada yorumlar yazmış ve bu bölümün dizinin en iyi bölümü olacağını düşündüklerini ifade etmişti. Bu şekilde yorumlar yaparak oyuncular için motivasyon arttırıcı paylaşımlara imza atan dizi hayranları projeyi heyecanlı bir şekilde takip ediyor.

Yalı Çapkını hayranları Ferit karakterinin karısı olan Seyran'a tutku ile yaklaştığı sahneleri izlemek için sabırsızlanıyor. Ancak Ferit'in eski haline dönüp dönmeyeceği yönünde bir korku da var. Diğer taraftan Seyran ile Ferit kadar ilgi görecek olan bir dizi çifti daha bulunuyor ve yeni favori çift oldukça ilgi çekiyor. Kazım ile Esme dizinin yeni favori çifti olarak görülüyor ve çift arasında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor.

Kocası Kazım’dan çok çeken Esme karakteri dizide Sezin Bozacı tarafından canlandırılıyor. Kazım karakterine de Diren Polatoğulları tarafından hayat veriliyor ve çift dizi projesinde muhteşem bir performans söylüyor. Çift hikayede çok farklı bir yere doğru sürüklenirken Kazım karakteri karısı Esme’ye çektirdiği çileleri unutturmak istiyor. Dizinin yeni favori çifti olmaya aday olarak gösterilen Kazım ile Esme ikilisi projenin fragmanında efsane görünüyor.