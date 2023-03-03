Aloe Vera Jeli Bitkiden Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Cildi hem temizleme hem de nemlendirme özelliği ile bilinen aloe vera jeli her derde devadır. Bunun yanı sıra cilt yanıklarına da iyi gelmesi ile bilinmekte olan bu jel yalnızca bir bitki değildir. Hem sağlığınız hem de cildiniz için mükemmel olan aloe vera jeli güneş, yanık, sivilce ve sedef hastalığı gibi deri hastalıklarının sebep olduğu lekeleri de tedavi ettirmektedir.

Bu bitkinin yaprakları tırtıklı ve uzun kenarları ise hafif bir şekilde kavisli olmaktadır. Aloe vera jeli yaprağın derisi arasında kalan etli kısımda bulunmaktadır. Bu jeli yapmak için gerekli olan malzemeler ise aloe vera yaprağı, temiz kase, blender, bıçak ve saklamak için temiz hava geçirmez bir kaptır.

Bu şeyleri hazırlamak için 20 cm uzunluğunda olan aloe vera yaprağını kesmeniz ve kenarda bulunan tırtıklı kısımları ayırmanız gereklidir. Yalnızca kenarı almaya çalışmanız burada önemli olan noktadır çünkü bu parçalardan jeli ayırmak zor olabilmektedir. Bıçak yarı şekilde tutulur ve derinin hemen altına gelecek bir şekilde kesilir. Bıçağı yaprağın tüm uzunluğu boyunca derinin alt kenarına gelecek şekilde dikkatli bir şekilde kesmeniz gerekmektedir. Fazla jel elde etmek adına mümkün olduğu kadar yaprağa yakın kalmaya çalışmanız çok önemlidir. Bu bitkiden deri parçasını çıkartmanız ardından bölümü ters çevirmeniz ve diğer tarafa da bu işlemi tekrarlamanız gerekli olmaktadır.

Yalnızca cilt için faydalarının bulunması ile birlikte aloe vera ev içinde harika bir bitki olmaktadır. Bu bitki yalnızca evde bulunan havayı filtrelemekle kalmaz farklı kullanımlarının olması sebebiyle de harika bir seçenek olur. Bu bitkinin bakımı kaktüse benzemektedir, kumlu toprak gerekir ve soğuk havaya karşı toleransı çok düşüktür. Bu bitkiyi iyi bir şekilde sulamanız gerekir fakat tekrar sulama yapmadan önce toprağı kontrol etmeniz önemli olmaktadır.