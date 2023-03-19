Akbank hesabı olan vatandaşlar için yeni ödeme haberi bu sabah itibarıyle duyuruldu

Akbank üzerinden nakit ihtiyacı olup Kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda daha uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirerek nakit ihtiyacı ödemesini hızlı bir şekilde yapacağını duyurdu. acil ihtiyacınızın olması durumunda sizler de başvurunuzu gerçekleştirmek için Akbank hesabınız üzerinden kredi almak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar sizlere kredi işlemleri 36 ay vadeli olarak verilmektedir.

Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı almaları durumunda işlemlerini gerçekleştirmek için banka müşterisi olması durumunda işlemleri hızlı bir şekilde yapılacak ve ödemeler hızlı bir şekilde banka müşterisi olan kişilerin Akbank direkt uygulaması üzerinden yatırılarak kullandırılacaktır. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler banka hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar da banka müşterileri olmaları durumunda Kredi başvurularında hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve bankaya gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.