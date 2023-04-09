Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan! Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo! Resmen rakam verildi: Tam 150 bin bina!

Resmen rakam verildi: Tam 150 bin bina! Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan! Büyük İstanbul depremi için korkunç senaryo! İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda yaptığı açıklamada İstanbul'da beklenen depremle ilgili çarpıcı bir veri paylaştı. İstanbul'da 150 bin binanın yıkılması durumunda 10 milyon arama kurtarma ekibine ihtiyaç olacağını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, Türkiye'nin afet yönetim sistemi ile ilgili bir dönüşüme ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye, coğrafi konumu gereği, sık sık deprem tehlikesi altında olan bir ülkedir. Bu nedenle, afet yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi, olası afetlere hazırlıklı olunması ve afet sonrası kurtarma çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Ancak, Türkiye'nin afet yönetim sistemi ne yazık ki yetersizdir. Bu durum, özellikle İstanbul gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde daha da büyük bir sorun haline gelmektedir. İstanbul'da beklenen depremle ilgili olarak, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun yaptığı açıklama oldukça dikkat çekti.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun vurgusu, fay hatlarından ziyade binaların yapısal risklerinin azaltılması gerektiği yönünde oldu. Prof. Kadıoğlu ayrıca İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde 100 bin binanın yıkılması durumunda 10 milyon arama kurtarma ekibine ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu ise, projelerin deneyim işi olduğuna ve usta-çırak ilişkisi gerektirdiğine dikkat çekti. Türkiye'deki konut yapım sektöründe mesleki kalifikasyonu olmayan deneyimsiz mühendislik ve ucuz işçiliğin kullanıldığına da değinen Aydınoğlu, yapıların kaliteli bakım ve onarımlarının yapılması durumunda sorunsuz şekilde kullanılabileceğine işaret etti. İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Akkaya da, yapıların bakım-onarım çalışmalarının önemine dikkat çekerek, kaliteli bakım ve onarım yapılması durumunda yapıların sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, tarihçi, jeolog ve sismologların bir araya gelerek çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Prof. Afyoncu ayrıca, İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerin daha fazla büyümesinin önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Abdülhamit Avşar da, afet durumlarında çok fazla bilgi yığılmasının yaşanabileceğine dikkat çekerek, afetten önce gerekli planlamanın yapılması gerektiğini belirtti.