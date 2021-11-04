Yahoo, Çin'den Tamamen Çekiliyor

Bir Yahoo sözcüsü yaptığı açıklamada, "giderek daha zorlu iş ve yasal ortamın tanınmasıyla" fişi çekti.

"Yahoo, kullanıcılarımızın haklarına ve özgür ve açık internete bağlılığını sürdürüyor. Kullanıcılarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz."

Yahoo'nun Çin'deki birçok özelliğine erişim, e-posta ve haberler de dahil olmak üzere 2013'ten beri ortadan kalktı. 2015 yılında Yahoo, Pekin ofisini kapattı ve yaklaşık 300 kişiyi işten çıkardı.

Yahoo, geçen ay "Çin'deki önemli ölçüde daha zorlu bir işletim ortamı ve daha fazla uyumluluk gereksinimleri" nedeniyle Çin'den ayrılacağını açıklayan Microsoft'un (MSFT) LinkedIn sosyal ağına katıldı.

Çin'de faaliyet göstermek uzun zamandır özel şirketler için sayısız zorluk teşkil ediyor, ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, son aylarda teknoloji, eğitim, oyun ve eğlence sektörlerinde Çin'in en büyük firmalarının büyük miktarda piyasa değerini silen kapsamlı bir düzenleyici baskı düzenledi.

Ülkenin en son beş yıllık planı, tekelci davranışı kısıtlayacak ve teknolojik yenilikleri düzenleyecek kuralları güçlendirme vaatlerini içeriyor. Yetkililer ayrıca "kolluk kuvvetlerine" finansal hizmetler, eğitim ve özel ders de dahil olmak üzere "insanların hayati çıkarları" alanlarında harekete geçme çağrısında bulundu.

Yahoo bir zamanlar dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasındaydı, ancak etkisi son on yılda büyük ölçüde azaldı. Birkaç CEO şirketi tersine çevirmeye çalıştı, ancak sonunda Yahoo'nun bir zamanlar hakim olduğu arama ve reklam pazarlarından payını geri alamadılar. Kısa süre önce Apollo Global Management tarafından Verizon'dan 5 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak satın alındı.

Şirket, bir zamanlar Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın erken yatırımcılarından biriydi. Birkaç yıl sonra Yahoo, Alibaba'daki büyük hissesinin yaklaşık yarısını 7,1 milyar dolara geri sattıktan sonra hissedarlarına 3 milyar dolar iade etti.