Ya hello, ya merro! EYT staj mağdurlarını ilgilendirecek bilgi geldi! EYT’ye staj sigortası müjdesi verildi

EYT’ye staj sigortası müjdesi verildi. Ya hello, ya merro! EYT staj mağdurlarını ilgilendirecek bilgi geldi! Cumhurbaşkanı yeni yıla girmeden çıkardığı EYT kararı ile 2 milyon kişinin emekli olma hayalini gerçekleştirdi. Yaşa takılmadan emekli olan milyonlarca kişinin akabinde şimdi de staj çıraklık sigortası merak konusu oldu. Peki, EYT staj sayılacak mı? İşte staj mağdurlarını ilgilendiren haber ile ilgili detaylar.

Staj sigorta girişi EYT’ye dahil olacak mı?

EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişi yaşa takılmadan emekli olmaya hak kazandı. Milyonlarca emekli adayının yakından ilgilendiği EYT düzenlemesi ile ilgili nihai karar verilirken gözler şimdide staj çıraklık sigortasına yönlendi. Peki, staj başlangıcı EYT sayılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yaptığı açıklamaya göre prim gün sayısı ve yıl şartının emekliliğin gerekli koşullarında yer almaya devam ettiği bildirildi. Bu nedenle sigorta girişi yapılanların emekli olmalarında herhangi bir aksaklık görünmüyor. Fakat staj sürecinde kişilere herhangi bir sigorta girişi yapılmadığı için, emeklilik gün sayısına dahil edilmiyor.

Staj borçlanması prim günü sayılıyor mu?

2023’e girmeden önce çıkarılan EYT düzenlemesi ile staj borçlanması prim günü sayılıyor mu? Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaya göre stajın bir eğitim programı olduğu ve iş sözleşmesine dahil edilmediği bildirildi. Bu nedenle staj yapan kişilerin sigortası sağlık sigortasını tamamlayacak nitelikte olup, staj yapılan süreç EYT prim gün sayısına dahil edilmiyor.

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