WNBA, Brittney Griner'ı Fahri All-Star Oyuncusu Olarak Seçti

Rusya'da aylardır tutuklu bulunan ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner , Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği'nin (WNBA) All-Star maçında fahri başlangıç ​​olarak yer alacak.

WNBA Komiseri Cathy Engelbert Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni başlayanların taraftar, medya ve oyuncu oylarının bir kombinasyonu ile seçildiğini söyledi.

Engelbert, "Brittney'nin kariyerinin bir All-Star maçı olduğu her sezonunda, bir All-Star seçildi" dedi.

"BG [Griner] bu sezon burada bizimle olsaydı, bir kez daha seçileceğini ve şüphesiz inanılmaz yeteneklerini sergileyeceğini hayal etmek zor değil. Bu nedenle, bugün onursal bir başlangıç ​​olarak adlandırılması ve onun ABD'ye güvenli dönüşü için çalışmaya devam etmesi çok uygun.”

Gelişme, Griner'in Moskova dışındaki bir havaalanındaki yetkililerin çantasında kenevir yağı içeren vape kartuşları olduğunu söylediği 17 Şubat'tan bu yana devam eden tutukluluğu sırasında geldi.

Mayıs ayında Dışişleri Bakanlığı, Griner'ı haksız yere tutuklanmış olarak tanımladı ve davasını, fiili olarak hükümetin baş rehine müzakerecisi olan rehine işlerinden sorumlu özel özel temsilcisinin gözetimi altına taşıdı.

Çarşamba günü bir insan hakları grupları koalisyonu, Başkan Joe Biden'ı Griner'ın serbest bırakılmasını sağlamak için “anlaşma yapmaya” çağırdı.

Ulusal Kadın Örgütü, İnsan Hakları Kampanyası ve GLAAD'ın da aralarında bulunduğu kırk savunma grubu, Biden yönetiminin, 31 yaşındaki gencin “haksız yere gözaltına alınması” ve serbest bırakılması için çalışmak üzere diplomatlar görevlendirilmesi de dahil olmak üzere çabalarını takdir ettiklerini söyledi. Ama daha fazlasının yapılması gerektiğini söylediler.

Gruplar Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yazdıkları mektupta, "ABD Hükümeti, Brittney'nin onu haksız yere gözaltına alınmış olarak sınıflandırmada esasen siyasi bir piyon olduğunu kabul etti" dedi.

"Bunlar kritik öneme sahip önlemler olsa da, Brittney'i hemen ve güvenli bir şekilde Amerika'ya geri döndürmek için bir anlaşma yapmanızı istiyoruz."

Beyaz Saray, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

ABD'nin en üst düzey profesyonel kadın basketbol liginin en parlak yıldızlarından biri olan Griner, WNBA şampiyonu, yedi kez All-Star ve iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibidir.

Griner, gelirini desteklemek için WNBA sezon dışı sezonunda bir Rus profesyonel takımında yıllarca oynadı. Yedi kez Rusya Ligi şampiyonu oldu.

Pazartesi günü, bir Kremlin sözcüsü Griner'in rehine değil uyuşturucu suçlarından suçlu olduğunu söyledi.

Griner, Cumartesi günü dördüncü yıldönümlerinde Rusya'daki Amerikan büyükelçiliği aracılığıyla karısı Cherelle Griner'ı yaklaşık bir düzine kez aramaya çalıştı, ancak büyükelçilikte telefon hattı olmadığı için asla bağlanmadılar.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Moskova'daki büyükelçiliğimizin personel açısından önemli kısıtlamalar altında olması gerçeğiyle kısmen karmaşıklaşan bir lojistik sorundu" dedi ve görüşmenin yeniden planlandığını da sözlerine ekledi.

Rus devlet haber ajansı Tass geçen hafta Griner'ın tutukluluğunun en az 2 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi.