Macron, Parlamento Kaybının Ardından Uzlaşma Teklifinde Bulundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin meclis çoğunluğunu kaybettiğinde büyük bir siyasi darbe almasından üç gün sonra, farklı siyasi güçler arasındaki uzlaşmalara dayalı olarak “farklı bir şekilde yasama” önerdi.

Macron, diyaloğa açık olduğunu göstermek amacıyla rakip partilerin liderleriyle iki gün arka arkaya yaptığı görüşmelerin ardından Çarşamba günü ulusal televizyonda yayınlanan bir konuşmada konuştu.

Ancak bu rakipler Macron'a muhalefette kalmaya kararlı görünüyorlardı ve onunla işbirliği yapmaya hevesli değillerdi. Macron, Nisan ayında yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi.

Macron, “Yeni meclisi oluşturan siyasi hareketlerle bazı yeni tavizler oluşturmayı” önererek, “Farklı bir şekilde yönetmeyi ve yasamayı kolektif olarak öğrenmeliyiz” dedi. Bu [siyasi] duraklama anlamına gelmemelidir. Anlaşmalar anlamına gelmelidir”.

Merkezci Birlikte'den sonraki ilk kamuoyu yorumlarıydı! ittifak en fazla sandalyeyi 245 kazandı, ancak yine de 44 milletvekili Fransa'nın en güçlü parlamentosunda çoğunluğu sağlayamadı. Hükümeti, yönetme yeteneğini elinde tutuyor, ancak yalnızca yasa koyucularla pazarlık yaparak.

Ana muhalefet gücü, aşırı sol ateşli Jean-Luc Melenchon tarafından oluşturulan ve 131 sandalyeye sahip sol Nupes koalisyonu.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, 89 sandalyelik tarihi bir puan alan Ulusal Ralli partisinden düzinelerce milletvekiliyle Çarşamba günü Ulusal Meclise büyük bir giriş yaptı.

Böyle bir siyasi durum Fransa'da oldukça sıra dışı.

'Derin bölünmeler'

Macron, Ulusal Meclis'in kompozisyonunun "ülkemizdeki kırıkları, derin bölünmeleri" yansıttığını söyledi.

Eyleme geçmek için daha geniş ve net bir çoğunluk bulmanın mümkün olduğuna inanıyorum” dedi.

Daha sonra kendi siyasi platformunda yer alan bir dizi önlemi sıralayarak, politikalarını kökten değiştirme niyetinde olmadığını öne sürdü. Kampanya vaatleri arasında satın alma gücünü artırma, vergi indirimleri ve asgari emeklilik yaşını 62'den 65'e yükseltme önlemleri yer alıyor.

Macron, siyasi partileri önümüzdeki iki gün içinde bir hükümet koalisyonu kurmaya hazır olup olmayacaklarını veya bazı yasa tasarılarını duruma göre oylamaya hazır olup olmayacaklarını söylemeye çağırdı.

Sol koalisyon, muhafazakarlar ve aşırı sağ da dahil olmak üzere kilit partilerin liderleri, hükümet koalisyonunun bir seçenek olmadığını zaten öne sürdüler.

Macron, hükümetteki tüm siyasi güçleri içerecek bir “ulusal birlik” fikrini “bugüne kadar haklı çıkmadığı” gerekçesiyle dışladı.

Melenchon, konuşmasını “ratatouille” olarak nitelendirerek ve Macron'un bahsetmediği Başbakan Elisabeth Borne'u hükümetin parlamento oylamasına yönelik yol haritasını ortaya koymaya çağırarak konuşmasını hemen bir kenara attı.

Melenchon, “Bundan başka gerçek olamaz: Yürütme zayıf, Ulusal Meclis güçlü” dedi.

Çarşamba günü yayınlanan bir Elabe anketi, Fransız halkının yüzde 44'ünün fatura fatura müzakere fikrini desteklediğini gösterdi. Macron'un son birkaç gün içinde bazı parti liderlerine önerdiği gibi, yüzde 20'den azı bir koalisyon veya ulusal birlik hükümeti istiyordu.

Başkan dış politika üzerindeki kontrolü elinde tutuyor. Macron Perşembe günü Ukrayna'daki savaşa odaklanması beklenen bir dizi küresel zirveye gidiyor .