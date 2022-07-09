Wisconsin Yüksek Mahkemesi, Devamsız Oy Pusulalarının Kullanımını Sınırladı

ABD'nin Wisconsin eyaleti Yüksek Mahkemesi , Demokratların oy vermeyi zorlaştıracağını söylediği bir kararda, devamsız oy sandıklarının yalnızca seçim ofislerine konulabileceğine ve seçmen dışında hiç kimsenin oy pusulasını şahsen iade edemeyeceğine karar verdi.

Mahkemenin Cuma günkü kararı, seçmen dışında herhangi birinin kendi oy pusulasını posta yoluyla iade edip edemeyeceğine değinmedi. Bu, herkesin hala seçmenler için birden fazla oy pusulası toplayabileceği ve bir bırakma kutusu kullanmak yerine bunları postaya koyabileceği anlamına gelir .

Cumhuriyetçiler , Wisconsin'de bunun olduğuna dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen , oy toplama olarak bilinen uygulamanın sahtekarlıkla dolu olduğunu savundular. Demokratlar ve diğerleri, başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere birçok seçmenin, başkalarının yardımı olmadan oy pusulalarını geri vermekte zorlandıklarını savunuyorlar.

Destekçiler, doğrudan yazmanlara gittikleri ve nakliye sırasında kaybolmamaları veya gecikmemeleri nedeniyle, sandıkların postayla gönderilmesinden daha iyi bir seçenek olduğunu savundular.

Karar, Cumhuriyetçi ABD Senatörü Ron Johnson ve Demokrat Vali Tony Evers'ın önemli yarışlarda yeniden seçilmek için başvurduğu 9 Ağustos'taki ön ve ara seçimlerden önce geldi.

Mahkemenin 4-3 kararının, Wisconsin'in yine bir avuç savaş alanı devleti arasında yer alacağı 2024 başkanlık yarışında da kritik etkileri var. Başkan Joe Biden, 2020'de, Trump'ın eyaleti benzer bir farkla kıl payı kazanmasından dört yıl sonra, 21.000'den az oyla Donald Trump'ı mağlup etti.

Johnson ve diğer Cumhuriyetçiler, yeni kuralı seçmen bütünlüğü için bir kazanç olarak selamladılar.

Johnson, “Bu karar doğru yönde atılmış büyük bir adım” dedi.

Evers, kararın insanların oy kullanmasını zorlaştıracağını söyledi.

Evers, Cuma günü bir tweet'te, “Oy kullanma hakkı demokrasimizin kalbinde yer alıyor - uygun Wisconsinlilerin oy kullanması daha kolay olmalı, daha zor değil” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Ben Wikler, kararın dezavantajlı seçmenler üzerinde orantısız bir etkisi olacağını söyledi.

Wikler yaptığı açıklamada, "Bu kararın engellileri, yaşlıları, kırsal topluluklarda yaşayanları, kısıtlı imkanlara sahip insanları, ulaşım seçenekleri kısıtlı ve esnek olmayan çalışma programlarına sahip, orantısız olarak genç ve beyaz olmayan insanları etkileyeceğini biliyoruz."

Devamsız oy kullanmanın popülaritesi 2020'de pandemi sırasında patladı ve tüm seçmenlerin yüzde 40'ından fazlasının postayla oy kullanması rekor bir seviyeye ulaştı. O yılki seçimler için 430'dan fazla toplulukta, eyaletin en yoğun iki Demokratik şehri olan Madison ve Milwaukee'de birer düzineden fazla olmak üzere en az 500 toplama kutusu kuruldu.

Trump eyaleti kaybettikten sonra, o ve Cumhuriyetçiler, hiçbir kanıt sunmasalar da, açılan kutuların hile yapmayı kolaylaştırdığını iddia ettiler. Demokratlar, seçim yetkilileri ve bazı Cumhuriyetçiler kutuların güvenli olduğunu savundu.

Muhafazakar hukuk firması Wisconsin Hukuk ve Özgürlük Enstitüsü 2021'de dava açtı. Eyalet Yüksek Mahkemesi Şubat ayında belediye başkanı, belediye meclisi ve okul yönetim kurulu koltukları gibi yerel ofisler için Nisan seçimlerinde seçim memuru ofislerinin dışında açılan kutuların kullanılmasını yasakladı. Mahkeme Cuma günü, kütüphane ve bakkal gibi yerlerde güvenli oy sandıklarına izin verilip verilmeyeceği sorusuna karar verdi.