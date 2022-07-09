Shinzo Abe Saldırısından Sonra Japonya Şokta

Eski Başbakan Shinzo Abe'nin ölümcül şekilde vurulması , dünyanın en sert silah kontrol yasalarından bazılarına sahip bir ülke olan Japonya'yı şok etti.

Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı Abe, Yukarı Meclis seçimlerinden iki gün önce Cuma günü Nara şehrinde bir açık hava kampanyası etkinliği sırasında vuruldu.

67 yaşındaki hasta bayıldı, gözle görülür şekilde kanaması oldu ve Yamato-Saidaiji istasyonunun yakınında bulunanlar kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra helikopterle hastaneye nakledildi ve doktorlar daha sonra öldüğünü açıkladı.

Japonya'daki Temple Üniversitesi'nde profesör olan Benoit Hardy-Chartrand, Japonya'nın dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğu göz önüne alındığında, çekimin özellikle “trajik ve şaşırtıcı” olduğunu söyledi.

Al Jazeera'ya “Bu kesinlikle görmeye alışık olduğumuz bir şey değil” dedi. “Asla bu tür bir silah şiddetine sahip değiliz. [Bizde] dünyadaki en düşük cinayet oranlarından birine sahibiz.”

Sert yasalar

Yaklaşık 125 milyonluk bir ülke olan Japonya'da ateşli silahlar sıkı bir şekilde denetleniyor. Silahlardan kaynaklanan yıllık ölümler düzenli olarak tek haneli rakamlarla, nadiren yılda 10'u aşıyor.

Silah ruhsatı almak, Japon vatandaşları için uzun ve karmaşık bir süreçtir.

Japon silah sahipliği kısıtlamaları, özel vatandaşların tabanca sahibi olmasına izin vermiyor.

Avcıların ve hedef atıcıların av tüfeği ve havalı tüfek sahibi olmalarına izin verilir, ancak lisanslı sahipler derslere katılmalı, yazılı bir sınavdan geçmeli ve zihinsel sağlık değerlendirmesi ve geçmiş kontrolünden geçmelidir.

Abe'yi vurduğu için tutuklanan adamın "el yapımı" bir silah kullandığı bildirildi. Yerel basına göre, o Japon ordusunun eski bir üyesi.

Japonya'nın ev yapımı bir 3D ateşli silah bulundurmaktan ilk tutuklanması 2014'te gerçekleşti.

“Japon halkı için çok şok edici. Tokyo'daki Sophia Üniversitesi'nde siyaset bilimi doçenti ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olan Tina Burrett, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Japonya'da herhangi birinin tabanca bulundurması çok nadirdir.

"Bu, kendi dürtüleriyle hareket eden bir kişi gibi görünüyor, ancak silahın ev yapımı olması, Japonları biraz daha rahatsız ve korkmuş hissettiren bir şey" diye ekledi.

“Birinin kendi silahını üretme olasılığı, Japonya'da [sıklıkla] gördüğümüz bir şey değil.”

'Herkese şok'

Japonya'da politikacılara yönelik saldırılar nadirdir.

2007'de Nagazaki şehrinin belediye başkanı Iccho Ito bir gangster tarafından vurularak öldürüldü - bu olay silah düzenlemelerinin daha da sıkılaştırılmasına neden oldu.

Japonya Sosyalist Partisi lideri Inejiro Asanuma, 1960 yılında televizyonda yayınlanan bir siyasi tartışma sırasında öldürüldü.