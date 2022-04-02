Will Smith Tokattan Sonra Film Akademisinden İstifa Etti

Aktör Will Smith, Cuma günü sunucu Chris Rock'ı bu yılki Oscar töreninde sahnede tokatlamasının "şok edici, acı verici ve affedilemez" olduğunu söyleyerek Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

"Akademinin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmaları için kutlama ve kutlama fırsatlarından mahrum ettim. Kalbim kırıldı," dedi Smith.

"Bu yüzden, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa ediyorum ve Kurulun uygun gördüğü diğer sonuçları kabul edeceğim." dedi.

Smith, geçen haftaki Oscar töreninde sahneye çıkarken seyirciyi açık ağızlı bıraktı ve çizgi roman karısının yakından kesilmiş kafası hakkında bir şaka yaptıktan sonra Rock'ın suratına tokat attı.

Oyuncu daha sonra koltuğuna geri döndü ancak şoke olmuş komedyene müstehcenlik bağırdı.

Rock'ın, aktris Demi Moore'un kafasını tıraş ettiği 1997 yapımı GI Jane filmine atıfta bulunduğunda, Pinkett Smith'in saç dökülmesine neden olan bir durum olan alopesi olduğunun farkında olup olmadığı belirsizdi.

Şaşırtıcı saldırıdan yarım saat sonra Smith, spor biyografik Kralı Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görüldü ve heykelciği alırken göz yaşartıcı bir konuşma yaptı.

Son günlerde Smith'in törenden ayrılmasının istenip istenmediği konusunda çelişkili haberler var ve Akademi gitmeyi reddettiğini söyledi.

Grup bu hafta aktöre karşı disiplin cezasına başladığını söyledi - film dünyasının en yüksek bireysel ödülünü kazanan sadece beşinci Siyah adam - ve nadir bir okuldan atılmayla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Film akademisi başkanı David Rubin, Akademi'nin Smith'in istifasını kabul ettiğini ancak disiplin işlemlerine devam edeceğini söyledi.

Konu, grubun 18 Nisan' daki bir sonraki yönetim kurulu toplantısında görüşülecek.

Smith açıklamasında şunları ekledi: "Değişim zaman alıyor ve şiddetin bir daha asla mantığı aşmasına izin vermemem için çalışmayı yapmaya kararlıyım."