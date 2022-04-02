Su İşbirliği MENA'da Jeopolitik İstikrarı Nasıl Sağlayabilir?

Önümüzdeki yıllarda, talebin 2030 yılına kadar yüzde 50'den fazla artmasıyla suyun ham petrolden daha önemli bir jeopolitik kaynak haline geleceği düşünülüyor.

İklim değişikliği ve daha yüksek tüketim, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde zaten kıt olan su kaynaklarını kuruttukça, bu hayati kaynak üzerindeki çatışma riski de artmaktadır.

İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SDC), su sürdürülebilirliğini siyasi ve sosyal barış için bir varlık olarak destekleyen Mavi Barış Stratejisi ile bundan kaçınmayı ve su güvenliğini sağlamayı umuyor.

Mavi Barış, suya erişimin daha önce de bölgede çatışma ve göç nedeni olduğunu, tarih boyunca su kaynakları üzerinde yapılan savaşlarla dikkat çekti. Mısır ve Etiyopya arasında Büyük Etiyopya Rönesans Barajı konusunda devam eden siyasi gerginlikler son zamanlarda buna örnektir.

Lübnan'da, ülkenin devam eden finansal erimesi ve kötü yönetilen su sistemlerinden kaynaklanan su kıtlığı, özellikle mülteci nüfus için bir dizi hijyen sorununa neden oldu.

SDC'nin Mavi Barış'ın kıdemli su politikası danışmanı André Wehrli El Cezire'ye verdiği demeçte, "Suya erişimin ve uygun sanitasyonun bir insan hakkı olmasına rağmen, son zamanlarda su da silahlandırılmıştır: Sadece 2017'de, Suriye de dahil olmak üzere en az 45 ülkede açık çatışmalarda su önemli bir faktördü ve su altyapısına doğrudan saldırılar gerektiriyordu." dedi.

"Mavi Barış, barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için sınırlar, sektörler ve nesiller arasında sistemik su işbirliğini teşvik etmeyi ve böylece değişen iklimde su, gıda ve enerji güvenliğinin artmasına ve dayanıklı ekosistem hizmetlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır."

Mavi Barış şu anda Lübnan, Suriye, Irak, Fas, Mısır, Ürdün, Libya, Tunus ve diğerlerinde on yıldan fazla bir süredir programlar yürüttüğü Orta Asya, Batı Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor.

Wehrli, "Uygulamada Mavi Barış, farklı paydaşların bir araya gelerek barışı desteklemek için ortak su kaynakları hakkında adil kararlar almak ve yatırım yapmak için bir araya gelmesiyle, sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak ve tam tersi olarak gelişmiştir." dedi.

Yetkili, Mavi Barış'ın diplomatik-siyasi diyalog, teknik değişim ve destek, mali araçlar, kapasite geliştirme ve bilinçlendirme de dahil olmak üzere ortak su kaynakları üzerindeki gerginliği önlemek veya azaltmak için çeşitli yöntemleri vurguladığını da sözlerine ekledi.