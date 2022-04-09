Gambiya Yeni Bir Ulusal Meclis İçin Oy Kullandı

Gambiyalılar, genç bir demokrasiyi pekiştirmek için yapılan seçimlerde yeni bir Ulusal Meclis'e oy vermek için sandık başına gittiler.

Anketler sabah 8'de (08:00 GMT) açıldı ve beş yıllık bir dönem için 53 milletvekilinin seçilmesi için 17:00'de (17:00 GMT) kapanacak ve görevdeki Cumhurbaşkanı Adam Barrow, parlamentonun başkanı da dahil olmak üzere beş kişiyi daha seçecek. Sonuçların Pazar günü açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 40 Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) gözlemcisi, Senegal tarafından neredeyse tamamen kuşatılmış küçük bir ülke olan Gambiya'daki seçim sürecini izlemek için yedi idari bölgede konuşlandırıldı.

Barrow, Yahya Jammeh'in iktidarının sonunu işaret eden cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra 2017'de iktidara geldi ve ikincisi ECOWAS liderliğindeki askeri müdahalenin ardından ülkeden kaçtı. Geçen yılın Aralık ayında, Barrow, büyük ölçüde Afrika'nın en küçük ülkesinde demokratik istikrar için bir test olarak görülen bir şekilde yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ne bekleniyor?

Açık Toplum Vakfı'nın Afrika Yönetişim İzleme ve Savunuculuk Projesi'nden Jeggan Johnson, "Olasılık, [Barrow] evin çoğunluğunu alacak ve bağımsız adaylar gibi parçalanmış aktörlerin desteğinden yararlanabilecek" dedi.

Johnson, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Barrow'un parlamentonun üçte ikisini kazanabileceğini ve bunun da büyük sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.

"Gücünü pekiştirmeye, Jammeh'in bıraktığı ve miras aldığı yürütme dengesizliğini meşrulaştırmaya ve kamu kaynaklarına erişimden yararlanmak için keyfi kararlar almak için etkisini pekiştirmeye bakacak."

Barrow, lehine işleyebilecek parçalanmış ve popüler olmayan bir muhalefetle karşı karşıyadır.

Ana muhalefet partisi Birleşik Demokrat Parti'nin (UDP) lideri Ousainou Darboe, geçmiş başkanlık seçimlerini kaybetti ve Johnson, partisinin, ülkenin en büyük ikinci etnik grubu olan Mandinka etnik grubunu temsil ettiği algısından kurtulamadığını savundu.

'Ana meydan okuyucu'

Uzmanlar ayrıca, felç edici bir ekonomik kriz sırasında hayatta kalmanın bir yolunu bulmaya çok odaklanan nüfus arasındaki ilgisizlik ve güvensizlik duygusu nedeniyle Cumartesi günü düşük bir katılım öngörüyorlar.

Gambiya, Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en az gelişmiş 15 ülkesi arasındadır.

Ülke ekonomisinin bel kemiği olan turizm, koronavirüs salgını nedeniyle ezildi ve sektörde yer alan yaklaşık 140.000 kişiyi riske attı. Durumu daha da kötüleştirmek için, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Gambiya da dahil olmak üzere Batı Afrika'da yakıt ve gıda fiyatlarında bir artışı tetikledi.

Batı Afrika'da uzmanlaşmış bir siyasi analist ve ECOWAS'ın eski enformasyon direktörü Adama Gaye, ekonominin yasama seçimlerinde Barrow'un "ana rakibi" olacağına inanıyor.

Gaye, "Dışarıdan gelen bu şoklar Barrow'a yardımcı olmadı" dedi. "Yeniden seçildiğinden beri, ekonomi kötüleşiyor, bu yüzden [halk] suçu ona atabilir."

Gaye, egemenlikle ilgili konuların cumhurbaşkanını rahatsız edebileceğini ve muhalefet adaylarına daha fazla oy verebileceğini de sözlerine ekledi.

Gaye, "Bazı Gambiyalılar, ülkelerinin Senegalliler üzerindeki egemenliğini yeniden ileri sürme ihtiyacı hissediyor ve bu nedenle Bay Barrow'a bir sinyal vererek, ya Senegal'den uzaklaştığını ya da seçimlerde ona meydan okuyacaklarını anlamasını sağlıyor" dedi.

Senegal'in ayrılıkçı Casamance bölgesi arasında devam eden düşmanlıklara atıfta bulunuluyor ve insanları Gambiya'ya geçmeye ve sığınmaya itiyor.