Dezenformasyon, Seçmen İlgisizliğini Tetikliyor

Geçen yıl, Kenya'nın seçim yönetim organı olan Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC), bu Ağustos ayında yapılacak genel seçimler için altı milyon yeni seçmen kaydetme hedefi belirledi .

2017 seçimlerinden bu yana yaklaşık beş milyon genç Kenyalı'nın oy kullanma yaşına ulaştığını gösteren 2019 nüfus sayımı verileriyle, bu hedef ulaşılabilir görünüyordu. Ancak seçmen kayıt kampanyası Şubat ayında sona erdiğinde, komisyon sadece 2,5 milyon yeni seçmen kaydetmeyi başardığını açıkladı.

Şu anda, yalnızca sekiz milyon kayıtlı seçmen - toplam 22 milyonun yaklaşık üçte biri - 18-35 yaşları arasında olup, genç, potansiyel seçmenler arasında yönetim ve seçimler konusunda artan bir ilgisizliği yansıtmaktadır.

20'li yaşlarının ortalarında olan Sheila Mwiti, potansiyel bir genç seçmen ama Ağustos seçimlerinde oy kullanmayı planlamıyor. Nairobi merkezli podcast editörü Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Kendimi siyasi olarak meşgul görüyorum, ancak bu seçim oyumun anlamlı olması için çok işlevsiz" dedi.

'Her zamankinden daha fazla bağlı'

Kenya yüzde 87'lik yüksek bir internet penetrasyon oranına sahip, bu nedenle genç demografisi çevrimiçi olarak siyasi içeriğe yüksek oranda maruz kalıyor, ancak giderek artan bir şekilde sosyal medyadaki açık dezenformasyon ve kışkırtıcı söylemlere de maruz kalıyor.

Mozilla Vakfı'ndan araştırmacı Odanga Madung tarafından hazırlanan yeni bir rapor , özellikle TikTok'un bu yılki seçimlerde endişe verici bir joker olduğunu ve platformun hızlı ve geniş kapsamlı siyasi dezenformasyon için bir forum görevi gördüğünü gösteriyor.

Dört milyon kez kümülatif olarak izlenen 33 hesaptan 130 videoyu inceledikten sonra, araştırma, Kenya'da seçim dezenformasyonuyla yeterince mücadele etmek için bağlam ve kaynaklardan yoksun bir ılımlılık ekosistemi ortaya çıkardı.

Kenya'daki TikTok kullanıcıları genellikle 14-25 yaşları arasında olduğundan, bunun genç izleyiciler üzerinde orantısız bir etkisi oldu. Platform halihazırda ülkede en çok indirilen uygulama ve her yerde bulunan WhatsApp ve Facebook'u bile geride bırakıyor.

Uzmanlar, genç izleyicilerin resmi siyasi sürece giderek daha fazla katılmazken, aynı zamanda sevgili platformlarında kışkırtıcı siyasi içeriğe maruz kalmalarının, ileride bir sorun olduğuna dair bir işaret olduğunu söylüyor.

Madung, Al Jazeera'ya “İlk olarak, bu içerik yalnızca TikTok'ta değil” dedi. “Alarm zilleri çalmadan uzun bir süre önce bu içerik büyük sosyal medya platformlarında her yerdeydi. Özellikle TikTok ile ilgili sorun, viralliği güçlendirmesidir – viral olmak için bir takipçi kitlesi oluşturmanıza gerek yok.”